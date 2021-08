Cronaca



L'arte, la storia, lo sport: la scherma scende in piazza a Marina di Carrara

martedì, 10 agosto 2021, 12:58

La scherma apuana non si ferma per l'estate e scende in piazza a raccontare lo sport: venerdì 13 agosto, dalle ore 21.15, il Club Scherma Apuano terrà in Piazza Menconi a Marina di Carrara una manifestazione sportiva pensata per raccontare la scherma in tutte le sue sfaccettature: sport, arte marziale, disciplina spettacolo.

Un evento sportivo organizzato, curato e portato al pubblico dai maestri e dagli allievi del Club di tutte le età, dai 5 agli oltre 20 anni, che racchiuderà esibizioni della classica scherma agonistica così come resa famosa dalle Olimpiadi, ma anche esempi della più recente disciplina della scherma storica sportiva, che prevede l'utilizzo di armi della tradizione marziale storica europea; il tutto sarà intervallato sia da momenti leggeri di intrattenimento

sia da momenti artistici ispirati alle visioni romantiche e teatrali dei racconti di cappa e spada, a sottolineare le infinite possibilità offerte da una disciplina senza tempo.

Ospite eccezionale in questo contesto sarà l'olimpionico Gabriele Cimini, membro della squadra di spada maschile di ritorno dai Giochi Olimpici di Tokyo 2020, che porterà con sé il racconto dell'esperienza olimpica. L'evento si terrà nell'ambito della rassegna sportiva “Sport in piazza”, curata dalla Pro Loco di Marina di Carrara.