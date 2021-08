Cronaca



“Noi, circondati da incuria, topi e serpenti”: fanno appello al Comune di Massa e all’azienda Enel i residenti di via del Boschetto

lunedì, 16 agosto 2021, 22:56

“Noi, circondati da incuria, topi e serpenti”: fanno appello al Comune di Massa e all’azienda Enel i residenti di via del Boschetto, stradello che da via Rotino porta al nucleo abitativo sito sotto il viadotto Trieste.

“Non possiamo più fidarci nemmeno a uscire di casa - esordisce Ginevra Orlandi, che lì risiede e coltiva un orto -. Dentro il capanno degli attrezzi ho trovato un grosso serpente e da quel giorno non ho più il coraggio di tornarci. Siamo circondanti dall’incuria. La vegetazione cresciuta nell’adiacente terreno, dove l’Enel ha una cabina elettrica, supera già il muro di cinta. Quello spazio va ripulito, e non è la prima volta che lo chiediamo”.

Anche Maria Lorenzetti è terrorizzata: “Stavo scendendo le scale quando ho visto passare un serpente di notevoli dimensioni. Mi sono impressionata e c’è mancato poco che cadessi, trovandomi questo serpente che quasi mi sfiorava i piedi. L’area è infestata e necessita di una bonifica. Ci sono anche i ratti, grossi come gatti. Non è possibile vivere in questa situazione di sporcizia e abbandono”.

E non è andata meglio alla vicina: “Lei – raccontano Maria e Ginevra – se l’è visto penzolare davanti agli occhi. E’ uscita in cortile e il serpente era attaccato al ramo di una pianta. Poveretta, c’è mancato poco che svenisse dalla paura”.

Con loro è Daniele Tarantino, dell’associazione Insieme, a cui si sono rivolti i residenti. A rafforzare la posizione, è Francesco Boni, che fa il possibile per mantenere l’area di via del Boschetto più pulita possibile: “Il problema è che oltre quel muro cresce di tutto – indica – Le piante superano già il ponte Trieste. C’è bisogno di un intervento urgente perché da quello spazio incolto salta fuori di tutto. E la gente, qua, non è sicura”.

In via del Boschetto il piccolo nucleo abitativo conserva ancora le antiche aie su cui si aprono porte e finestre delle abitazioni circostanti. “Qua ci vivono una ventina di famiglie, anche con bambini piccoli che si ritrovano fuori, a giocare e divertirsi negli spazi comuni – informa Ginevra - . E non è salutare e nemmeno igienico per i piccoli giocare in spazi invasi da insetti, topi e serpenti. Lanciamo un Sos al Comune di Massa affinché provveda a far ripulire e a disinfestare l’area in questione”.