Non rispetta l’obbligo di stare a casa: pregiudicato massese torna in carcere

sabato, 28 agosto 2021, 09:04

Nonostante l’obbligo di restare a casa durante l’orario notturno che gli era stato precedentemente imposto secondo le prescrizioni disposte a seguito dell’adozione di due distinte misure alternative alla detenzione irrogate dall’autorità giudiziaria del capoluogo, durante un controllo effettuato dal personale della sezione radiomobile della compagnia carabinieri di Massa, un 28enne locale, gravato da diversi precedenti di polizia, non è stato trovato nell’abitazione.



Pertanto, a seguito della segnalazione dei militari operanti, il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Massa, condividendone le risultanze, ha aggravato la posizione dell’evaso stabilendone la sua immediata traduzione presso la casa di reclusione del capoluogo.



Nella mattinata di ieri l’uomo è stato tratto in arresto dai militari del Norm della compagnia dei carabinieri di Massa e, al termine delle formalità di rito, condotto presso la locale casa di reclusione.