Nuove escursioni nel Parco delle Apuane

venerdì, 13 agosto 2021, 14:00

Si aggiungono ancora eventi alla ricca offerta del Parco delle Alpi Apuane per vivere l'area protetta in estate e non solo. L'obiettivo è, infatti, anche destagionalizzare allungando il calendario degli appuntamenti, almeno fino a quando, generalmente, le condizioni meteo lo consentono.

Dal trekking, all'e-bike, dal canyoning al backtouring proposte aperte a tutti: adulti e bambini.





Ecco qui il programma completo:

giovedì 19 agosto – Acque bianche e strade tortuose da Seravezza (e-bike + canyoning);

martedì 24 agosto – Tramonto dalla Foce del Frate e Rifugio "Città di Massa" (trekking);

mercoledì 25 agosto – Acque bianche e strade tortuose da Seravezza (trekking e backtouring);

giovedì 26 agosto – Tramonto dal M. Brugiana (trekking e backtouring);

domenica 29 Agosto – Tramonto da Montalto e Azienda agricola "il Castello" (trekking);

martedì 31 agosto – Acque bianche e strade tortuose da Seravezza (e-bike + canyoning);

giovedì 2 settembre – Salita al M. Forato (trekking);

domenica 5 settembre – Tramonto dal M. Matanna e Agriturismo "il Paesaggio" (trekking);

mercoledì 8 settembre – Da Pruno alla Fania (trekking);

lunedì 13 settembre – Cintura del Procinto e pranzo al Rifugio "Forte dei Marmi" (trekking);

lunedì 4 ottobre – Da Careggine al M. Sumbra (trekking);

sabato 16 ottobre – Col di Favilla e l'alpeggio del Puntato (trekking).

Per info contattare: 366/3400187