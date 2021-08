Cronaca



Quattro ragazzi denunciati per spaccio di droga a Massa

venerdì, 27 agosto 2021, 14:49

Prosegue l’azione della polizia di Stato di Massa Carrara, costantemente impegnata in servizi di controllo del territorio, finalizzati a garantire sicurezza e rispetto della legalità. Nel quadro dei servizi mirati alla prevenzione e repressione degli illeciti, grazie all’intensificazione dei dispositivi di controllo dell’U.P.G.S.P., gli agenti della squadra volante hanno denunciato all’autorità giudiziaria quattro giovani massesi trovati in possesso di mezzo etto di marijuana, evidentemente destinata alla cessione.



La pattuglia della polizia è stata attirata dalle voci dei quattro provenienti da un parcheggio considerato insolito per un ritrovo fra amici. Gli operatori hanno così deciso di dare un’occhiata ravvicinata, ma alla vista dell’auto di servizio i quattro hanno cercato di disperdersi, lanciando dei sacchetti oltre una recinzione. Una volta identificati e sottoposti a controllo, gli operatori hanno rinvenuto, nelle confezioni recuperate, un certo quantitativo di sostanza stupefacente e ancora posizionati sul cofano dell’auto il necessario per il confezionamento delle dosi, tra cui una bilancia elettronica, pellicola trasparente e uno strumento per tritare lo stupefacente. I controlli sono stati estesi anche presso le rispettive abitazioni dove aveva recuperato altro stupefacente, il tutto debitamente sequestrato. Pertanto i soggetti, tra i 18 e i 24 anni, sono stati denunciati per concorso in detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.