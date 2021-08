Cronaca



Rivoluzione Allegra chiama la popolazione:"Sabato in piazza Aranci per un ultimatum politico al governo, a Giani e a tutti i sindaci della Toscana a partire da Persiani"

venerdì, 27 agosto 2021, 12:06

di francesca vatteroni

Rivoluzione Allegra torna in piazza Aranci sabato alle ore 18. Il suo messaggio è chiaro: è arrivato il momento di serrare le fila per quella parte di popolazione che rifiuta di sottoporsi alla somministrazione dei vaccini non tradizionali impiegati nella lotta contro l'infezione Covid e per tutti coloro i quali credono ancora nella libertà di scelta come uno dei baluardi della Democrazia. Dopo il Green Pass, misura adottata peraltro solo in Italia e in Francia, adesso è l'obbligo vaccinale a profilarsi sempre più vicino. E Rivoluzione Allegra torna quindi a chiamare a raccolta, così come sta accadendo in tutte le piazze d'Italia e dell' Occidente, i cittadini e le cittadine per dare vita a una manifestazione pacifica. Ecco il suo comunicato che riportiamo integralmente.

"Sabato 28 agosto si terrà anche a Massa, in piazza del Mercato alle ore 18,00, la manifestazione auto-convocata al livello nazionale contro il Green Pass e contro il ventilato obbligo sanitario. Lo scorso 20 agosto il Cts ha chiesto al governo l'introduzione dell'obbligo, anche se sarebbe più opportuno dire che il governo, tramite il Cts da lui stesso nominato, ha chiesto a sé stesso di introdurre l'obbligo. In neanche due settimane, mentre ancora combattiamo contro il Green Pass - introdotto il 6 agosto - già si annuncia l'arma successiva: l'obbligo. Questa è l'escalation a cui stiamo assistendo. Significa infatti che toglieranno il Green Pass? Niente affatto, la progressione procede per accumulo. Prima chiusure, poi mascherine e distanziamento, poi chiusure, mascherine, distanziamento e vaccino, poi chiusure, mascherine , distanziamento, vaccino e Green Pass, poi chiusure, mascherine, distanziamento, vaccino, Green Pass e obbligo. Il tempo passa e le restrizioni aumentano. La coscrizione volontaria si è fermata al 60%; con l'«aggressione», come l'ha chiamata Figliuolo, alle fasce giovanili in rincalzo alla renitenza dei cinquanta/sessantenni, si raggiungerà forse il 70%. A questo punto serve l'obbligo. Basterà l'annuncio di pesanti sanzioni pecuniarie e penali per convincere un altro buon 10/15%, forse qualcosa di più. Qual è il passaggio successivo? Quando saranno vicini al 90% procederanno con gli arresti presso i campi di detenzione/quarantena "per i pericoli pubblici"?

Viviamo ormai in un tempo in cui la deriva securitaria non è più una distopia ma una realtà, come è una realtà l'intero piano di assimilazione al nuovo mondo tecnologico e militare descritto e spesso anticipato nell'ultimo anno e mezzo nonché ampiamente previsto fin dagli anni sessanta presso l'ala radicale e libertaria della sinistra occidentale.

Sono tutti collusi. Destra, sinistra, sindacati, industriali. Appena il governo del banchiere e dei preti ha introdotto il Green Pass, sia chi si dichiarava contro quanto i favorevoli, tutti indistintamente hanno iniziato a chiedere l'obbligo. C'è una sproporzione totale tra la minaccia epidemiologica - ormai sempre più remota, contenibile - e la "soluzione": proprio questa mancanza di senso della misura fa capire che in ballo c'è molto di più della vaccinazione collettiva.

Qual è la posta in palio? Uno dei princìpi cardine dello Stato totalitario suona così: il corpo non è tuo, ma appartiene allo Stato. Ha un bel dire Cappato sull'eutanasia, con lo slogan "A chi appartiene la tua vita?". Allo Stato, ovvio. A chi altri? Al massimo, lo Stato ci può concedere la "dolce morte".

Questo è un processo ideologico, culturale ed economico che mira a risettare l'intero sistema occidentale senza che nulla cambi in ordine alle cause del suo tracollo, a partire da quelle spirituali - le meno citate di tutte, e dunque le principali. Con il Green Pass all'Università, l'«università» non è più tale. Ma la domanda vera è: lo era ancora? Tutto quello che crolla, crolla perché è stato tradito prima di essere travolto. I prossimi due mesi sono decisivi. La mobilitazione totale è cominciata.

Nel corso della manifestazione di sabato, lanceremo un ultimatum politico al governo, a Giani e a tutti i Sindaci della Toscana a partire da Persiani: chiediamo alla stampa di essere presente".