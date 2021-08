Cronaca



Rivoluzione Allegra contro il green pass a Massa: lezione di diritto costituzionale da un avvocato volontario di Milano

domenica, 8 agosto 2021, 18:06

di francesca vatteroni

All'indomani dell'entrata in vigore del green pass, dopo aver trattato i temi sanitari, di libertà civile e legati alla libera informazione, inevitabilmente l'aspetto pratico legale e sindacale è stato il focus del terzo appuntamento, per il popolo riunitosi questa volta a Massa, in piazza Aranci e che in primis si ribella contro l'etichetta assegnatagli da molti, di no vax. Questa volta, terzo appuntamento, con un paio di centinaia di persone ancora lì nonostante il caldo e il sabato in odore di ferragosto, il giorno dopo l'entrata in vigore del green pass, la manifestazione ha mostrato quella che potrebbe diventare l'ossatura, lo zoccolo duro del movimento che si sta andando a formare sul territorio.

La dimostrazione si apre con un manifesto, un programma illustrato da una delle voci "portanti" di Rivoluzione Allegra, il gruppo organizzatore: perché Giulio Milani è profondamente convinto che tutti gli aspetti e le prospettive, dal frangente sanitario a quello legato all'informazione e alla legalità, debbano tutti convergere in una nuova e necessaria visione politica.

Iniziamo raccontando però l'aspetto più tecnico, perché è l'aspetto legale che premeva con più impellenza a chi era lì, in piazza, preoccupato di perdere il proprio impiego (chi è precario) o il mezzo di sostentamento, lo stipendio ( per chi è di ruolo). Ci riferiamo soprattutto ai docenti e al personale scolastico, ma non solo: anche a esercenti e dipendenti.

Dal foro di Milano arriva l'avvocato Francesco Vigoriti: magliettina rossa sportiva, cappellino anch'esso sportivo, si è fatto 5 ore di viaggio per essere a Massa e per spiegare come la strategia legale sia l'unico modo per salvare i propri diritti e come tanti avvocati gratuitamente, per senso di giustizia, si siano messi a disposizione. Ma prima di tutto afferma:"La cosa problematica è stata la cronica ignoranza giuridica in cui siamo tenuti, con una informazione tragica a senso unico. Se oggi hanno potuto stuprare la Costituzione è perché gli italiani non la conoscono e spesso diamo per scontato quella sua parte che si dedica ai diritti fondamentali, per prediligere la parte che contempla l'organizzazione dello Stato. La libertà di circolazione è tutelata dall'art 16 della Costituzione che parla di riserva di legge rafforzata: solo la legge può disporre la libertà di circolazione, non un dpcm! La gente se ne è accorta che era un dpcm? E poi il coprifuoco! Si tratta di una misura penale che il giudice di pace commina in alternativa alla reclusione: il coprifuoco limita la libertà personale, non di circolazione ed è necessario un provvedimento individuale del magistrato perché non esiste un provvedimento collettivo di carcerazione!".

La lezione di diritto costituzionale ha toccato il tema fondamentale dello stato di emergenza:"L'art 78 della Costituzione prevede che le Camere approvino lo stato di guerra e conferiscano al governo, non poteri assoluti, ma poteri necessari! Ora il green pass è la ciliegina sulla torta. Siamo in guerra, ci stanno dividendo perché il vaccino ci ha diviso e stanno usando il tasto normativo: il popolo deve combattere con le stesse armi-ha osservato l'avvocato passando a definire ciò che è discriminatorio-se io non voglio discriminare chi non si vaccina devo dare un'alternativa ma non basta: il vaccino è gratuito ma il tampone no".

L'avvocato milanese ci spiega anche come nasce il green pass:"Nasce come idea europea per agevolare la circolazione da paese a paese: chi si è vaccinato può circolare con maggiore facilità. Il regolamento afferma che può essere applicato anche in altri contesti ma solo a condizione che non sia discriminatorio né direttamente né indirettamente nei confronti delle persone non vaccinate. Così recita il regolamento europeo che lo istituisce".

E poi l'ultimo punto su cosa succede nel mondo del lavoro:"Se la norma è nazionale i controlli spettano al Prefetto, se la norma è locale alla Polizia locale: dunque la Polizia locale non può fare questi controlli. In secondo luogo, dopo 3 violazioni accertate scatta la sospensione dell'attività, ma un verbale non è irregolarità accertata: se voi contestate subito, e ci sono tanti avvocati che si prestano gratuitamente, e quindi non pagate, il verbale non si conta come accertamento. Intanto il tempo passa e vediamo cosa succede. Per i lavoratori si impugna facile: il decreto parla di accesso ai servizi per fruirne non per svolgere attività di lavoro. Infine per i docenti: si può impugnare, ma tenete a mente il caso di Zaia in Veneto che sospese il personale sanitario non vaccinato per poi accorgersi che non poteva garantire il servizio sanitario e ha revocato il provvedimento. Se ne accorgeranno quando resteranno senza personale".

"Sono una docente-prende la parola dopo di lui, Loredana Soffio- I docenti senza green pass dopo 5 giorni avranno sospeso lo stipendio e i sindacati non stanno difendendo la categoria -accusa - Stiamo parlando di un virus che ha lo 0,26% di mortalità. Ci dicono che saremo in presenza ma manterranno l'obbligo della mascherina per i bambini dai 6 anni per 6/8 ore al giorno! Con il green pass i bambini potranno stare senza mascherina, chi è senza dovrà mantenerla: ma allora che fine fa la privacy!? Dicono che si tornerà alla normalità ma non è vero! I ragazzi non si potranno toccare, saranno distanziati! I picchi di contagi si hanno dove i tassi di vaccinazione sono più altri. C'è uno studio del Gaslini con l'Università di Genova che dice come su 6.800 ragazzi dai 6 ai 18 anni si sia siano sviluppati problemi comportamentali con sintomi di regressione: gli abbiamo messo un tappo sulla bocca per 6/8 ore!"

Lo stesso vale per Franca Bassone, molto applaudita, sempre sui sindacati:"Sono una militante della CGIL ma non mi riconosco più nel mio sindacato-grida al microfono-ha sempre avuto il merito di tutelare tutti, ma a quel tavolo a firmare c'erano tutte e tre le sigle! E mi chiedo: se il sindacato decide di tutelare solo i vaccinati, cosa l'ho pagata a fare la tessera?".

Infine la risposta politica della piazza, arringata da Giulio MIlani:"Ci hanno detto che libertà è rispettare le regole: ma chi ha imposto lo stato di emergenza nazionale? Chi ha imposto un lockdown generalizzato la cui fattispecie non esiste in nessuna legge? Chi ha dichiarato il coprifuoco senza che sia stata dichiarato lo stato di guerra? Chi ha imposto l'obbligo vaccinale senza che esista una legge ma attraverso una tessera discriminatoria per le persone per accedere a scuole, biblioteche, musei? Chi non si confronta in Parlamento e legifera d'urgenza, fa dpcm ogni due settimane? E' chiaro che gli eversori del diritto non siamo noi. Noi siamo il 35% dell'opinione pubblica e cresceremo quando capiranno che le chiusure porteranno ad altre chiusure e a licenziamenti. Rivoluzione Allegra c'è e propone un programma: fissare limiti a oligopoli e monopoli disarticolando i gruppi di potere nazionali in ogni settori sensibili in primis nell'editoria, fissare un limite di profitto di industrie e multinazionali sul territorio, abrogare il pareggio di bilancio, introdurre il divieto di cancellazione della banconota e il diritto alla privacy e il divieto al controllo dei dati digitali, infine indire un referendum popolare per chiedere l'elezione di un'Assemblea Ricostituente su base regionale con quota femminile al 50%, tutte le minoranze e le categorie sociali rappresentate, con il testo sottoposto a referendum popolare".