Ruba un portafoglio alla sala giochi con dentro quasi 2 mila euro: denunciato dalla polizia

lunedì, 2 agosto 2021, 15:38

E’ in pensione da oggi Roberto Sarlo, dal 1° luglio 2016 (con l’avvio del nuovo assetto dipartimentale) direttore del Dipartimento della Salute Mentale e Dipendenze dell’Azienda USL Toscana nord ovest, dopo aver svolto il ruolo di direttore della struttura di Salute mentale nella ex Azienda USL 2 Lucca

lunedì, 2 agosto 2021, 12:23

La piccola all’arrivo in pronto soccorso è stata subito visitata da una pediatra chiamata a consulenza, che ha riscontrato la presenza di febbre e di un inizio di problemi respiratori, ma non di polmonite

sabato, 31 luglio 2021, 19:30

La stazione di Massa del Soccorso alpino e speleologico toscano è stata attivata verso le 12.30 per soccorrere un escursionista classe ’46 caduto in prossimità di uno dei tornanti della via Vandelli in prossimità della miniera del ferro

venerdì, 30 luglio 2021, 14:13

L’uomo, extracomunitario di anni 45, regolare sul territorio italiano, si trovava sulla via per la vendita al dettaglio della cocaina, attingendo da questo scomparto segreto per la cessione delle singole dosi, già suddivise e pronte per essere commercializzate

venerdì, 30 luglio 2021, 10:02

Arrestato un 33enne italiano, Alessandro Pallante, 33 anni, di Carrara, che aveva deciso di arrotondare lo stipendio spacciando hashish nei quartieri di Avenza e Marina

venerdì, 30 luglio 2021, 09:54

A seguito delle elezioni per il rinnovo dei vertici dell'associazione di volontariato Alfa Victor, avvenute il 4 luglio, è stato diffuso un comunicato in cui si evidenzia che la carica di presidente è passata dalle mani di Vincenzo Cavarra, che la deteneva ormai da tempo, a Roberto Checchi