Serata su erosione. Il dibattito si accende su ampliamento del porto di Marina di Carrara, spiaggia di Michelangelo e gli ostacoli legislativi burocratici

venerdì, 27 agosto 2021, 12:13

di francesca vatteroni

Durante la serata promossa da Sib Confcommercio al Doride, martedì sera, per presentare il libro del professor Enzo Pranzini "Granelli di sabbia", alla presenza anche del vicesindaco Matteo Martinelli, inevitabilmente cittadini e ambientalisti hanno colto l'occasione per sottolineare e criticare passaggi e progetti legati al nostro territorio. Vediamo le questioni contestate.

Ampliamento del porto di Marina di Carrara.

Sulla questione che ha animato una parte della serata, glissata tra l'altro dal vicesindaco che ha preferito lasciare la parola al tecnico, sono state ammesse delle criticità su forma e posizione del porto, escludendo però pericoli di erosione se ampliato in un certo modo:"Quel porto-ha ammesso Pranzini- è disegnato nel modo peggiore che si possa designare. Come si supera? Si migliora la forma del porto: in particolare, in sottoflutto, si può ridurre l'insabbiamento e favorire quella poca sabbia che passa, spingerla verso sud e non farla entrare nel porto, che poi è difficile toglierla perché si inquina: l'espansione del porto sottoflutto fatta a modo-ha affermato il professore- può attenuare gli effetti sottoflutto: non produce sabbia però dobbiamo sapere che ci sono nel mondo porti che intercetterebbero milioni di m3 di sabbia all'anno ma non creano erosione, grazie a sistemi di bypass che riducono a zero l'erosione sottoflutto. Qua-ha spiegato Pranzini riferendosi a Marina di Carrara- il flusso di sabbia sarà di 100 mila m3 di sabbia, anche meno, non si capisce perché il porto debba essere un diaframma tra Massa e Carrara: è solo un fatto tecnico ed economico perché questi sistemi di bypass devono essere pagati e il porto, se piccolo, non giustifica un investimento di questo tipo. L'idea di fare un porto più grande spaventa tutti ma se il porto qui arrivasse a 15 o 10 m di fondale l'effetto sarebbe lo stesso, ma forse più grande avrebbe le risorse per refluire tutta la sabbia che viene fermata e sarebbe meno impattante di un porto piccolo: spesso i problema sono i porti piccoli che non hanno risorse per gestire la sabbia. Forse-ha concluso ponendo il dilemma tra Massa e Carrara-sarebbe meglio il bypass piuttosto che scogliere costruite a Massa. Però bypass significa che la sabbia non si ferma qui, arriverebbe fino a Massa proseguendo nella sua strada: ma Carrara lo vedrebbe bene? Bisognerebbe trovare accordi territoriale guardando il problema su larga scala e trovare un compromesso tra soluzioni possibili che secondo me ci sono".

Ma l'ampliamento del porto tocca anche altre sponde e il geologo di Italia Nostra, Riccardo Caniparoli, lo ha fatto presente prendendo la parola:"Si dimentica che c'è il Carrione-è intervenuto- che è un torrente che ha creato, dopo l'ampliamento del porto con piazzale Città di Massa alla foce del torrente, 4 alluvioni serie e 11 allagamenti significativi in 11 anni. Un tappo alla foce perché il Carrione non ha avuto più la possibilità di espandersi in mare. In più il mare non ha avuto più la possibilità, con le onde di marea, di entrare e poi uscire nel e dal fiume, e lo faceva due volte al giorno, con cui ripuliva la foce. Ancora-ha proseguito con fervore-con il piazzale si è allungata la foce di 300 metri, così facendo il fiume ha perso la pendenza e il materiale si deposita sul letto più facilmente sollevandolo così i ponti adesso non sono più idonei. Spesso nei progetti non viene poi considerata la dinamica chimica: l'acqua del Carrione che viene dalle Apuane e ha una composizione di carbonato di calcio, ha un ph basico per cui l'acqua mantiene in sospensione i limi e le argille, ma quando questi materiali arrivano in mare che ha ph acido, precipitano e formano la barra di foce: un ulteriore tappo che se il fiume avesse una maggiore possibilità di espansione potrebbe. Allora voi che abitate a Marina di Carrara-ha detto rivolgendosi al pubblico- con questo ampliamento ulteriore, preparatevi a sloggiare: purtroppo dovete abituarvi ad andare sott'acqua per sempre in qualsiasi momento di pioggia, preparatevi a molti altri momenti alluvionali. Ricordatevi cosa è successo quando a Genova hanno costruito la fiera vicino al Bisagno ...ricordiamoci che il mare e la costa sono un tutt'uno con il retroterra, se non abbiamo questa visione è inutile fare opere mastodontiche ".

Polemica spiaggia Michelangelo.

"Sono stato crocifisso per aver parlato delle spiagge di Michelangelo create usando per il ghiaino del ripascimento, del marmo-ha risposto alla domanda sorridendo il professore- Ho scritto le guide nazionali per ripascimento, in particolari sui colori della sabbia e ho messo dei vincoli rigidi. In un parco naturale non metterei mai sabbia bianca ma se so che una sabbia non ci può stare o che mi costerebbe tanto, perché non fare intervento con ghiaieto bianco? Esattamente come faccio anche panchine di marmo bianche o case bianche. Sono ambientalista però facciamo arredi urbani grigi anche se prima c'erano altri colori, un prato verde o una spiaggia gialla e sotto il porto, dove ormai non c'è più sabbia e portarla costerebbe tanto privandone altre parti del territorio, perché non fare qualcosa di artificiale? Usare la ghiaia di marmo è un discorso da fare in modo rilassato. Spesso gli oppositori sono oppositori all'attività estrattiva più che alla spiaggia bianca. Bisognerebbe ragionare in modo più disteso: io vedo una grande opportunità: confrontandomi con amico americano, uno dei top della spiaggia, mi ha detto: avete questa possibilità, perché non la vendete agli stranieri che se sanno di una spiaggia di Michelangelo arriverebbero a frotte?".

Ostacoli burocratici e legislativi per i balneari di Marina di Massa.

Stefano Gazzoli presidente regionale dei balneari Confesercenti ha sintetizzato 4 questioni: "Apprezzo la spiegazione del professore, ma vorrei segnalare: il nemico non è solo l'erosione, è anche la burocrazia che non permette di fare i lavori nei tempi giusti seguendo gli studi fatti: passano anche 4 anni e in mare nel frattempo è cambiato tutto. La seconda questione è che se mettiamo sabbia che paghiamo 55 euro al m3, è oro e allora dobbiamo difenderla con un sistema strutturale che funzioni. Poi c'è il problema legislativo e amministrativo: il ripascimento viene considerato come un'opera strutturale quindi sottoposta a un iter burocratico lunghissimo con le procedure di appalto e di VIA: così i tempi sono lunghissimi perché hanno adottato parametri troppo bassi. Se mi arrivano in spiaggia 4 mareggiate una di fila all'altra e mangiano 50 m di spiaggia, io non posso rimetterli velocemente perché ci sono tutte le procedure da rispettare, lo potrò fare dopo, minimo, 3 anni. Non solo: per legge, visto che il Magra scorre per l'85% in Toscana e per il 15% in Liguria, noi toscani possiamo andare a prelevare sabbia per l'85% là e i liguri per il 15%, ma l'Arpat ha parametri così severi e ristretti che in pratica preleviamo in numeri assoluti meno di quanto prelevano i liguri, perché l'Arpal ha parametri più larghi".

Sulla questione ripascimento a Marina di Massa, c'è un'astuzia e un rimedio tecnico che il professore ha suggerito e che merita di essere sottolineato:" Il ripascimento con sabbia di Viareggio di 200 mila m3, l'avrei sconsigliata perché è sabbia più fine di quella di Massa per cui ci sarebbe stata pochissimo: la sabbia di Viareggio non è stabile sul litorale di Massa, però siccome non è stabile ma costa meno che andarla a comprare sul Po, ne metto 4 volte. Però dobbiamo sapere che ci sta meno: allora lo faccio o non lo faccio? Deve decidere l'amministrazione con il consenso degli operatori. Io non lo avrei fatto. La avrei messo in zona Gombo, a sud di Viareggio, da cui si sarebbe rimossa verso Viareggio e verso il nord".