Si accascia per il gran caldo: soccorso escursionista

domenica, 15 agosto 2021, 09:18

La stazione del soccorso alpino di Massa è stata attivata nuovamente ieri per intervenire sulla via Vandelli. Una comitiva di persone, che si trovava in villeggiatura a Forte dei Marmi, nella mattinata si è incamminata alle ore 10 con l’intento di raggiungere il rifugio Città di Massa. Un sentiero lungo e completamente al sole, che ha messo a dura prova specialmente un componente del gruppo, che ha deciso di tornare indietro. A circa un chilometro dal paese di Resceto l’uomo si è accasciato. La squadra l’ha raggiunto e il medico ha constatato uno stato di disidratazione generale. Fortunatamente i parametri vitali erano buoni, tali da evitare ospedalizzazione e i soccorritori lo hanno riaccompagnato a Resceto.



Importante: dato il gran caldo si consiglia di intraprendere le escursioni esclusivamente la mattina presto, cercando di evitare, almeno per il momento, tragitti completamente esposti al sole. Portare con sè scorte d’acqua molto abbondanti e coprire la testa con un cappellino possibilmente chiaro, che di tanto in tanto si può provvedere a bagnare. Meglio ancora se assieme all’acqua integriamo dei sali minerali. In ogni caso informarsi presso rifugi e sezioni CAI sulla disponibilità di acqua lungo il sentiero.