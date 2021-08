Cronaca



Soccorso escursionista in difficoltà sul Monte Sillara

martedì, 17 agosto 2021, 11:28

La stazione di Carrara e Lunigiana del soccorso alpino è intervenuta ieri, su chiamata dei vigili del fuoco, per soccorrere un escursionista in difficoltà in zona Monte Sillara presso Foce Compione a quota 1600 m.



Poco dopo l’attivazione della squadra, dalla centrale dei vigili del fuoco è arrivata la comunicazione dell’attivazione dell’elicottero Drago partito da Bologna.



La persona in difficoltà, colto dal maltempo e sprovvisto di un abbigliamento adeguato, si trovava su sentiero a circa un’ora da una strada. Constatate le condizioni meteo in peggioramento, che hanno impedito l’intervento dell’elicottero, la squadra del soccorso alpino si è diretta incontro al giovane escursionista e lo ha riaccompagnato all’auto in zona Lunigiana.