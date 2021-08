Cronaca



Spaccia eroina in centro a Carrara: arrestato

martedì, 24 agosto 2021, 15:13

La polizia, nel corso dell’ultima settimana, ha disposto una rilevante intensificazione dei servizi di contrasto al traffico di sostanza stupefacente, concentrando particolarmente le operazioni nelle zone del centro storico di Carrara, Avenza e Marina, impiegando pattuglie delle squadre volanti del commissariato unitamente a equipaggi in borghese della squadra di polizia giudiziaria.

Il servizio specifico è stato espletato nelle principali zone di spaccio del centro storico di Carrara; in particolare, lungo via Rossi, è stato controllato un giovane, 33 anni, il quale risultava sottoposto alla misura della messa in prova proprio per reati specifici inerenti gli stupefacenti. Gli operatori si sono insospettiti a causa dell’agitazione del soggetto durante in controllo, e infatti lo stesso è stato trovato in possesso di varie dosi di eroina, contanti e bilancino di precisione, perfettamente funzionante, utilizzato sicuramente per la preparazione della sostanza per la vendita al dettaglio.

Per quanto rinvenuto e accertato, il giovane è stato tratto in arresto per Art. 73 D.P.R. nr. 309/90 (produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope), in specie: “detenzione di sostanza stupefacente del tipo eroina ai fini di spaccio”.