Cronaca



Traffico di stupefacenti: denunciati due nord-africani

sabato, 14 agosto 2021, 11:33

Nella giornata di ieri, personale della polizia di stato della questura di Massa Carrara, nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di prevenzione/contrasto al fenomeno di spaccio di sostanze stupefacenti, predisposti per il ferragosto dal questore della provincia, ha denunciato due cittadini nordafricani, pluripregiudicati per reati specifici.

I soggetti, individuati dalla sezione narcotici della squadra mobile, sono stati trovati in possesso di circa dieci grammi di sostanza stupefacente del tipo ‘cocaina’; i nordafricani si trovavano in zona Poveromo, nei pressi di un parco d’intrattenimento, area di ritrovo per le famiglie con ragazzi.

La sostanza stupefacente era suddivisa in dosi (c. dette palline) pronte per essere vendute e i pregiudicati erano in attesa di occasionali acquirenti, proprio vicino al complesso ludico ove si trovavano le famiglie.

Il personale della polizia di stato della squadra mobile ha inoltre tratto in arresto un cittadino italiano di 55 anni in esecuzione ad un ordine di carcerazione dovendo lo stesso scontare la pena di mesi 8 di reclusione per reati contro il patrimonio