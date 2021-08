Cronaca



Via Francigena in festa con i figuranti in costume: "Massa doveva essere solo di transito, ma siamo riusciti a ottenere che diventasse tappa"

domenica, 22 agosto 2021, 20:36

di francesca vatteroni

Nell'anno del signore MMXI, nella giornata di ieri, sono finalmente arrivati sul nostro territorio direttamente da Canterbury, attraversando l'Europa, scendendo dalla Lunigiana, Pontremoli, e prima ancora da Fidenza, Berceto e Fornovo, attraversando Avenza (Carrara), i pellegrini: i quali raggiungendo infine Massa si sono rifocillati e vi hanno trascorso la notte, ospitati presso l'ostello Nizza. Accolti presso Borgo del Ponte con gran festa tra figuranti in abiti d'epoca, con del buon vino di Candia, dai cittadini del Borgo e da diverse associazioni oltreché dal primo cittadino Francesco Persiani, i pellegrini, lo sappiamo, sono diretti nel loro viaggio, a Roma e poi ancora oltre, a Santa Maria di Leuca in Puglia, estrema punta del tacco d'Italia, dove si incontrano il Mar Ionio e il Mar Adriatico: perché il cammino del pellegrino idealmente si conclude a Gerusalemme.

Una quindicina di pellegrini in tutto quindi hanno scollinato da Carrara, ricevuti ieri tra l'esultanza degli abitanti di Borgo del Ponte.

L'obiettivo dei pellegrini di Road to Rome 2021 è riuscire a compiere l'impresa: percorrere, a staffetta (tranne che per una pellegrina), i 3.200 km della via Francigena. Partiti a giugno arriveranno a destinazione, in Puglia, il 18 ottobre, viaggiando anche per 30 km al giorno.

Il gruppo dopo essere arrivato a Borgo del Ponte, si è ritrovato in piazza Felice Palma, per poter ammirare, in attesa di essere ultimate dagli studenti dell'Accademia di Carrara, le 6 statue "massesi" che verranno collocate sul percorso della Francigena nel tratto di Massa, andandosi a raccordare con le altre statue sul tragitto avenzino e montignosino, costruendo insieme a loro il percorso apuano.

Un gruppo provato ma sorridente. Anche se in realtà l'unica che percorrerà tutti i 3.200 km sarà Myrta Stals, 36 anni, olandese, poliglotta ed è lei la tedofora del gruppo "stabile", composto da cinque ragazzi, tra bloggers e fotografi, che si danno il cambio ogni 15/20 giorni a fianco della ragazza: assieme al gruppo, man mano, si uniscono i pellegrini che vogliono compiere un tratto del percorso. Si tratta del progetto Road to Rome 2021, nato per celebrare i 20 anni dell'associazione Europea delle Vie Francigene.

"Oggi faceva molto caldo-ci racconta Alice, blogger ufficiale insieme a Francesco, di Road to Rome 2021- e per arrivare a Massa si sale parecchio-ride accaldata- ma si cammina insieme e camminare unisce, è un momento di condivisione. E poi l'accoglienza è stata tanta e il paesaggio con gli ulivi e il mare, è bellissimo". Con loro, tra gli altri, c'è anche Filippo, un ragazzo di Milano, che li affianca da ben cinque tappe:"Amo camminare e amo la Francigena, non potevo non raccogliere questa occasione. Le statue? Sono bellissime".

Di Road to Rome 2021, ce ne parla Massimo Tedeschi, presidente dell'associazione Europea delle Vie Francigene, arrivato anche lui insieme al gruppo. "Questo progetto mette in evidenza l'interesse e la voglia di impegno che si manifesta a ogni tappa. In ogni comune che tocchiamo sia gli amministratori, sia le altre espressioni della società come Accademie, le associazioni, tutti ci accolgono con gioia. L'associazione nasce 20 anni fa-ci racconta la storia Tedeschi- quando ero sindaco di Fidenza, nel 1994 la via Francigena viene riconosciuta itinerario culturale dal Consiglio d'Europa: alcune persone vennero da me e mi fecero notare che Fidenza era sul percorso della Francigena. Quindi ebbi l'idea di mettere insieme i colleghi, di creare un'associazione , l'associazione Europea delle vie Francigene, che non sarebbe stata composta da pellegrini ma da enti pubblici, comuni, province, regioni, allo scopo di promuovere il Cammino, predisporre il Cammino, dei punti di informazione, farlo conoscere e cercare di emulare Santiago. Scrissi una lettera a tutti i sindaci e le province italiane della via Francigena, erano 150, mi risposero in 34 e vennero il 7 aprile 2001 a Fidenza, sede dell'associazione-racconta accanto alle statue in piazza Palma, Tedeschi, che si complimenta poi per le opere in marmo- è uno spettacolo unico. Mi sono complimentato anche con Francesco Persiani per aver scelto di aderire, due anni fa, all'associazione. Una delle funzioni della via Francigena è far scoprire le particolarità dei territori. Massa e Carrara hanno la singolarità di queste Alpi Apuane-racconta e sorride cordiale-non c'è altro luogo al mondo come questo. E' un dono che il Padre Eterno vi ha fatto-ricordando- La via Francigena è frequentata da tutto il mondo: io cammino parzialmente ma ho voluto conoscere tutti i sindaci francesi, svizzeri, europei, italiani: è un'esperienza straordinaria".

"Massa è per la prima volta tappa importante sulla ventennale della via Francigena-commenta con orgoglio Francesco Persiani a cui Massa deve l'adesione all'associazione Europea delle vie Francigene- inserita quindi in un contesto internazionale religioso e turistico. La via Francigena si sta sempre più sviluppando. Li ospitiamo in uno degli ostelli più belli del territorio, li abbiamo accolti nel migliore dei modi grazie al vicesindaco Andrea Cella che si è occupato in prima persona".

Andrea Cella ringrazia e condivide il complimento con tutta l'amministrazione:"E' stata l'amministrazione Persiani per la prima volta ad aderire all'associazione Europea delle vie Francigene, a credere nel progetto:è motivo di orgoglio per noi poter ospitare i pellegrini: Massa inizialmente doveva essere solo di transito e poi invece siamo riusciti a ottenere la tappa. Grazie anche alle associazioni che hanno risposto con entusiasmo e creato una bellissima accoglienza. Grazie quindi a Versilia Biketour che accompagneranno a Montignoso domani mattina i pellegrini, a Ducato di Massa che li ha accolti in costume rinascimentale, all'associazione Borgo del Ponte, al Consorzio Candia colli apuani per il rinfresco, a Fonteviva e a Francigenando Aurora Manfredi".