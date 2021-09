Ac Massa Carrara: avviati i programmi di educazione stradale

Altri articoli in Cronaca

mercoledì, 22 settembre 2021, 10:55

Le fiamme gialle del gruppo di Marina di Massa, nel corso del periodo estivo, hanno intensificato i controlli eseguendo numerosi interventi sul litorale della provincia, all’esito dei quali sono stati denunciati alla procura della Repubblica di Massa per i reati contraffazione e ricettazione quattro cittadini stranieri. Video

mercoledì, 22 settembre 2021, 10:29

Dal 24 al 26 settembre la prima edizione del Creativity Forum. Carrara for the Unesco Creative Cities porta a Carrara rappresentati delle istituzioni ed esperti nei settori dell'arte, dell'artigianato, dell'architettura, dell'economia e della comunicazione

martedì, 21 settembre 2021, 17:06

I risultati appaiono senz’altro soddisfacenti, con oltre 30 mila controlli che hanno portato ad elevare 642 verbali di illecito amministrativo e 41 notizie di reato alle competenti autorità giudiziarie

martedì, 21 settembre 2021, 12:23

I linfomi racchiudono diversi tipi di tumore che prendono origine dalle cellule (linfociti) delle ghiandole linfatiche (linfonodi) presenti in tutto il corpo

martedì, 21 settembre 2021, 09:39

«Ippiyaye, Ippiyayai, il Vecchio Bill non sbaglia mai!». Era lo slogan di una pubblicità del mitico Carosello, ma vale ancor oggi per Bill, il Grande Profeta della Pandemia, che ci annuncia lieto in un video le prossime tappe del nostro radioso futuro

martedì, 21 settembre 2021, 01:03

Sara Guadagni ha 27 anni, è nata a Carrara, e domenica 19 settembre partirà per Chiulo, in Angola, per portare avanti il suo sogno di lavorare nella cooperazione in Africa