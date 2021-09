Cronaca



Addio a Mario Del Sarto, lo scultore anarchico nella valle dei mortai

venerdì, 3 settembre 2021, 17:04

di donatella beneventi

Un simbolo della Carrara più genuina ed autentica, uno spirito libero, un amore infinito per il suo territorio: questo e molto di più era Mario Del Sarto, mancato oggi, 3 settembre, e subito la notizia ha fatto il giro del web con tanti ricordi di chi lo ha conosciuto nel tempo, ma anche di chi, da visitatore, percorrendo la strada che da Carrara conduce a Bedizzano e Colonnata, non poteva fare a meno di notare le grandi sculture di marmo fra il marmo, giganti un po naif, dallo stile inconfondibile, perfetto ritratto plastico della personalità dell'autore, un uomo schietto dal cappello di paglia, che aveva lavorato per tanto tempo come frenatore e poi conducente della mitica Ferrovia Marmifera: la libertà era il sale della sua vita ed egli stesso non voleva padroni nella sua arte, anche se aveva partecipato ad eventi importanti, come il simposio internazionale di scultura del 1983, con un'opera emblematica "Il cassaintegrato".



Fra le testimonianze comparse sui social, il pensiero affettuoso del nipote, Don Piero Albanesi, parroco della chiesa della Madonna del Cavatore a Bonascola. "Quanto hai lasciato il segno nel marmo, lo hai lasciato nelle relazioni, come da ogni sasso da cui sapevi tirar fuori qualcosa, far emergere quanto racchiudeva. Capace di sorridere di te e del mondo, con generosità e leggerezza, deciso e senza paure, hai scelto chi volevi essere, senza noie per nessuno. Pensandoti non potremo che sorridere, perché se l'anima la salva il Signore, la vita la salva il saper ridere sempre, e in casa nostra ogni occasione è buona, come quando si cade, e ci viene subito da ridere. Se l'essere maestro dei tuoi "pitocchi" in famiglia non ci ha mai coinvolto più di tanto, sei stato sicuramente maestro di quell' autoironia che ci fa sentire liberi e che ci farà sempre dire: IL 0 MARIO È SEMPRE IL PIÙ GANZO E IL PIÙ FIGO! GRAZIE ARTISTA. AS AR V' DEN! FÀ AMODR. BONA!"



I funerali saranno celebrati domani, alla chiesa della Madonna del Cavatore alle ore 15.