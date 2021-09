Cronaca



Avvicendamenti alla guida della Guardia di Finanza di Massa

martedì, 14 settembre 2021, 09:45

Nella giornata odierna è avvenuto l’avvicendamento al comando del nucleo di polizia economico-finanziaria di Massa Carrara tra il tenente colonello Marco Borgomeo ed il tenente colonnello Luca Formica

Il Ten. Col. Marco Borgomeo lascia il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria massese dopo tre anni di intenso lavoro, durante i quali ha conseguito importanti risultati nel contrasto all’evasione fiscale e ha concluso rilevanti indagini soprattutto a contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, dei reati contro la pubblica amministrazione e della criminalità economica. L’Ufficiale andrà a ricoprire un prestigioso incarico presso il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Venezia.

Rimane nella città di Massa il Ten. Col. Luca Formica, che, dopo due anni di intenso e proficuo impegno alla guida del Gruppo di Massa Carrara, che ha sede nella caserma sita lungo il litorale di ponente di Marina di Massa, assume l’incarico di Comandante del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria.

Al suo posto, proveniente dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Roma, è giunto il Capitano Aurelio Bordo. L’ufficiale, di 53 anni, si è arruolato nel Corpo nel 1994 dapprima come finanziere e poi, dopo aver ricoperto tutti i ruoli intermedi, nel 2009 ha vinto il concorso per Ufficiali, frequentando il relativo corso presso l’Accademia della Guardia di Finanza.

Laureato in Economia, nel corso della carriera ha prestato servizio prevalentemente in incarichi operativi specializzandosi nel contrasto alle frodi fiscali. A dargli una mano nella conduzione del Gruppo di Massa Carrara è da poco giunto un altro ufficiale. Si tratta del Tenente Raffaele De Martino, ventiquattrenne, laureato in giurisprudenza, che giunge direttamente dall’Accademia della Guardia di Finanza e che si è insediato nell’incarico di Comandante del Nucleo Operativo, articolazione istituita in seno allo stesso Gruppo.

Il comandante provinciale, colonnello Gabriele Di Guglielmo, ha rivolto il suo sentito apprezzamento al ten.col. Marco Borgomeo per il lavoro svolto augurandogli di continuare a conseguire importanti traguardi professionali e ha formulato i migliori auguri agli ufficiali appena giunti nella città di Massa.