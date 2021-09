"C’è un monumento dedicato ai donatori di sangue in condizioni pietose"

Cronaca



"C'è un monumento dedicato ai donatori di sangue in condizioni pietose"

mercoledì, 1 settembre 2021, 09:14

Non tutti a Massa sanno che esiste piazza Donatori di sangue. Si trova in località Zecca, dove c’è lo sgambatoio per gli amici quattro zampe. Nella piazza, che funge da parcheggio, c’è un monumento dedicato ai donatori di sangue, in condizioni pietose, veramente disastrato.

“Non si può vedere una cosa così - interviene il professor Aladino Landi, del bar L’Incontro di via Meucci, in prossimità della piazza - Non ci vuole molto per risistemare questo monumento e conferirgli la dignità e il rispetto che merita. Pensi che, quando si è insediata l’attuale amministrazione, ho proposto di prenderlo in gestione, per prendercene cura come associazione L’Incontro. Avevo trovato anche l’azienda che mi avrebbe dato il pezzo di cordolo in marmo che manca. Niente, non ho ricevuto alcuna risposta. E tutto è in abbandono. Poi si parla di emergenza sangue, dimenticando questo monumento che potrebbe e dovrebbe essere un simbolo importante. Potrebbe essere l’occasione per recuperarlo in questo particolare momento di bisogno e dare un segnale ai giovani, sensibilizzandoli all’importanza del dono del sangue”.

Il monumento è al centro di un’aiola riarsa, con quattro arbusti laterali, secchi, che dovrebbero essere palme decorative. Erbacce crescono qua e là, e le numerose deiezioni dei cani fanno da cornice. Chiaramente, i proprietari dei cani usano l’aiuola per far fare i bisogni agli animali, senza ripulire.

“Da una parte c’è un abbandono da parte delle istituzioni – commenta il professor Landi – e dall’altra c’è l’inciviltà di tante persone”.

Alcuni marmi del monumento sono spaccati e divelti e non esiste più nemmeno la targa che era affissa sulla stele. Un piccola targa è posta ai piedi di uno scalino: non c’è alcuna data ma si legge “Monumento realizzato dal Comune di Massa con la collaborazione di Avis Massa e Campolonghi Italia”.

La zona è in sofferenza e il professore coglie l’occasione per segnalare il problema di via Benedetto Croce “l’autodromo di Monza, percorso da mezzo a velocità eccessiva dove quasi ogni giorno si verificano incidenti. Se uno deve attraversare la strada è veramente pericoloso. Vanno trovate soluzioni, prima che accadano eventi irrecuperabili. Soprattutto le moto sfrecciano a gran velocità, a tutte le ore del giorno e anche la notte”.

Anche l’associazione Insieme è stata sollecitata da alcuni residenti: “Si verificano troppi incidenti in quella zona - osserva il presidente, Daniele Tarantino - soprattutto in prossimità dell’incrocio, dietro il tribunale. Poi ci sono i marciapiedi, davvero in pessime condizioni. Mi unisco al professor Landi per sollecitare un intervento di ripristino del monumento ai donatori, necessario soprattutto in questo periodo per sensibilizzare al dono del sangue”.