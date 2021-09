Cronaca



Fiamme a Stabbio, tre elicotteri e un canadair in azione

giovedì, 9 settembre 2021, 20:40

Un incendio boschivo è divampato nel primo pomeriggio di oggi in località Stabbio nel comune di Carrara. Le fiamme, iniziate in un campo di sterpaglie, si sono estese al bosco rendendo necessario l'intervento di cinque squadre di volontariato antincendio che sotto il coordinamento di un direttore operazioni, si sono impegnate nello spegnimento. A causa del vento in zona, l'incendio si è ulteriormente allargato rendendo necessario il supporto di tre elicotteri inviati dalla sala operativa regionale. In arrivo anche un canadair.

La vegetazione interessata dalle fiamme è costituita da pini e macchia mediterranea. Autobotti dei vigili del fuoco sono a disposizione per rifornimento mezzi e eventuali presidi di abitazioni. In corso di valutazione l'invio di ulteriori mezzi aerei e squadre di terra.

Si ricorda che dal 1 luglio è in vigore il divieto assoluto di accensione abbruciamenti e si raccomanda la massima attenzione nelle operazioni agricole e nell'uso all'aria aperta di strumenti da lavoro che possono generare scintille. Informazioni e approfondimenti su https://www.regione.toscana.it/emergenza-e-sicurezza/speciali/aib-antincendi-boschivi