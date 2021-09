Cronaca



Folla oceanica a Roma per dire 'no' al Green pass: Massa presente in piazza

martedì, 28 settembre 2021, 10:42

di francesca vatteroni

Anche Massa c'era sabato in piazza San Giovanni a Roma e ci sarà ancora in prima fila, a partire dal 7 ottobre, questa volta in piazza Berlinguer nella nostra città.



Ma andiamo per ordine e raccontiamo prima di Roma. Mentre le mobilitazioni spinte dalle coscienze civili delle popolazioni occidentali stanno riempiendo le piazze delle città di molti paesi come Australia, Germania o Francia, sabato in piazza San Giovanni, a Roma, una folla oceanica e pacifica proveniente da ogni parte d'Italia ha testimoniato democrazia e libertà e ha dato l'ennesimo segnale forte e inequivocabile proteso a rivendicare quei diritti fondamentali in cui molti si sentono calpestati. Non hanno messo in discussione solo il green pass ma un intero sistema apparentemente sordo agli appelli e alle invocazioni di piazza. E tra la folla c'era anche Rivoluzione Allegra. Abbiamo ascoltato Giulio Milani, una delle anime più rappresentative del movimento apuano e ci siamo fatti raccontare come sono andate le cose e i progetti per il futuro.

La prima notizia che ha voluto darci ancora prima di raccontarci del successo di sabato scorso, è che Rivoluzione Allegra fa parte di Fronte del Dissenso, l'alleanza nata lo scorso aprile in seguito alla partecipata Assemblea del Circo Massimo a Roma, dall'accorpamento di centinaia di associazioni civiche, mediche, di avvocati, comitati territoriali e movimenti politici. "Ci ha chiamato Luca Locci di Forze Popolari di La Spezia prima di Ferragosto e ci ha proposto di aderire a Fronte del Dissenso: tutti insieme stiamo cercando di creare un organismo unitario per fare un fronte unico. Da aprile scorso hanno lavorato senza sosta per creare un percorso comune: dentro ci sono associazioni spurie e diverse tra loro, hanno dovuto darsi delle regole interne, capire come organizzarsi, creare un comitato centrale".

Poi racconta della manifestazione del 25 settembre, quella di sabato: "E' stata organizzata in un mese e non avevamo copertura mediatica e in più questa follia del green pass non ci ha permesso di organizzarci in pullman o di prendere treni a lunga percorrenza, siamo dovuti andare con una carovan di macchine private o siamo saliti su treni regionali, perché in questa follia sui treni regionali il green pass non è chiesto e siamo così riusciti da tutta Italia a convergere su Roma. Secondo i miei calcoli, considerato che la piazza è 42.000 mq ed eravamo stipatissimi, eravamo almeno 170.000 persone, l'organizzazione si è tenuta bassa e ha parlato di 100.000, la questura di 3.000". Giulio ci ha descritto il tentativo di gettare discredito sulle loro intenzioni:" Ci hanno dato dei fascisti ma piazza San Giovanni è stata scelta apposta perché simbolo delle manifestazioni della sinistra di un tempo. C'era un gruppo di Forza Nuova che sta sempre lì a presidiare la piazza, ma noi li abbiamo tenuti fuori. Poi la polizia li ha fatti entrare, circa un centinaio avevano un megafono con cui annunciavano e chiamavano per fare un corteo, che sarebbe stato non autorizzato: volevano farci scaraventare contro le forze dell'ordine alle nostre spalle, per sviluppare scontri. Poi se ne sono andati via fingendo che fosse il corteo ma erano solo loro, Forza Nuova, che se ne andavano: non c'è stato nessun corteo. Poi la polizia ha finto una carica nel tentativo di far prendere una brutta piega alla manifestazione ma non ci sono riusciti".

Ma è proprio la vicequestore Nunzia Schilirò, salita sul palco in piazza per parlare accoratamente di giuramento sulla Costituzione delle forze dell'ordine, di diritti, di Ghandi, di disobbedienza civile, di minoranze come lo erano i primi cristiani o i partigiani: "Dissento contro il lasciapassare: è incompatibile con la nostra Costituzione" ha detto sul palco. Sappiamo che è stata raggiunta da un'azione disciplinare ed è lei che colpisce maggiormente l'attenzione di Giulio: "Non era in scaletta, evidentemente deve aver deciso all'ultimo di salire sul palco. Ha fatto un bellissimo discorso e mentre parlava c'erano degli agenti di polizia senza divisa che sfilavano con cartelli e dopo di loro sono sfilati anche i vigili del fuoco. Ma non solo: c'erano i lavoratori di Alitalia e c'erano dei lavoratori di Rsu: hanno denunciato il green pass come strumento di precarizzazione perché i lavoratori che non vogliono vaccinarsi verranno sostituiti ma i sostituti non avranno gli stessi diritti di chi hanno sostituito. Questo è un ulteriore attacco ai diritti dei lavoratori: una sanzione deve essere proporzionata all'infrazione. Quanto sta succedendo è grottesco e dovrebbe far saltare tutti sulle sedie e invece da parte dei sindacati c'è solo reticenza. Sindacati che operano con una concertazione al ribasso. Eppure stanno andando tutti in aspettativa, molti stanno pensando di rinunciare al lavoro piuttosto che la dignità. Nonostante non ci sia stata comunicazione, eravamo in migliaia-ha osservato Milani- significa che il popolo sta soffrendo e che siamo molto più numerosi di quello che vogliono far credere: stanno dando la caccia a 15/20 milioni di persone, a caccia del capro espiatorio. Ma la giornata di sabato è stato uno spartiacque, con la forte protesta del mondo del lavoro che reagisce di fronte alla macelleria sociale tenuta sotto controllo dal dumping economico".

Giulio Milani ci ha parlato anche del referendum per abrogare il green pass e del Rockdown totale del 7 ottobre. " Il referendum sul green pass è divisivo. Dentro a Fronte del Dissenso il comitato ha messo i fatti davanti alla discussione e questo non è piaciuto, però è una iniziativa ed è un fatto da tenere conto, secondo me. Entro il 30 ottobre devono essere raccolte 500.000 firme e se boicottiamo potrà risultare un autogoal: diranno che non siamo riusciti a mettere insieme 500.000 firme. Io confido nel segreto dell'urna: in Inghilterra hanno un tasso di vaccinazione equivalente al nostro ma per via delle latitudini il freddo arriva in anticipo: hanno 140 decessi covid e l'anno scorso ne avevano 12. Questi sieri hanno una capacità di bloccare la trasmissione molto più bassa e hanno molti effetti avversi, lo dimostra la necessità della terza dose che molti non faranno dopo le conseguenze della prime due. In questo contesto il referendum che si terrebbe ad aprile insieme a eutanasia, cannabis e giustizia raggiungerà sicuramente il quorum e quelli contrari saranno di più di quelli a favore".

Comunque Rivoluzione Allegra lascerà liberi di scegliere se firmare o non firmare senza dare indicazioni, spiega Milani, ma comunque il banchetto per firmare durante la manifestazione che si terrà il 7 ottobre dalle 15 alle 19 in piazza Berlinguer ci sarà. "Sicuramente durante la manifestazione se ne parlerà anche perchè ci sarà Francesco Benozzo che è tra i suoi promotori e poi ci saranno tanti altri: Serena Romano giornalista d'inchiesta autrice del volume Fahrenheit 2021, Elena Dragagna avvocato del gruppo di studio Goccia a goccia, Alberto Contri di Gruppi di Resistenza Umana, ci saranno i rappresentanti di Task Force Parma per presentazione del progetto La città nella città. E' un progetto interessante: molti stanno perdendo il lavoro, creeranno un centro di multiservizi dove le spersone discriminate si scambieranno informazioni, le loro competenze, per creare anche centri sanitari o nuovo centri scolastici dato che molti ragazzi stanno abbandonando la scuola. Una città dentro la città che si opponga alle logiche di profitto. Vogliono assoggettarci attraverso il controllo da remoto e noi dobbiamo far fallire il progetto controllo da remoto. Ci saranno anche diversi autori del volume "Noi siamo l'opposizione che non si sente. Scrittori, poeti, artisti, che si oppongono al disegno politico innestato sull'emergenza" edito per Transeuropa edizioni".

Giulio Milan ci premette che durante il rockdown totale si proverà a discutere andando oltre l'emergenza per affrontare tematiche di ordine sociale ed economico:"Vogliamo mettere in discussione il modello sociale che ci apparecchiano-ci ha spiegato- e le 4 macroaree che si analizzeranno saranno: rivoluzione culturale, rivoluzione spirituale, rivoluzione comunitaria e rivoluzione costituzionale".

Importante è quindi il crowdfunding lanciato per finanziare le spese vive per dare una minima ospitalità a chi interverrà, tra le figure più di alto profilo tra quelle che si sono distinte nella lotta contro la gestione politica della pandemia e che arriveranno a Massa: www.produzionidalbasso.com/project/rockdown-totale-7-ottobre-massa/?fbclid=IwAR0j1gQNJFP7piHSfGqZSLnlq9B_L3pico-ZkIQ3zM-w2tX9ZvthJBf74xY