Cronaca



Gita in bus col green pass: buona la prima. "Rispetto delle regole per tornare a vivere"

sabato, 25 settembre 2021, 11:14

In gita col green pass, buona la prima. E' stata un successo la prima vacanza di un giorno a bordo del bus organizzata dall'Associazione per i diritti degli anziani, Ada di Carrara e Fosdinovo. "Basta rispettare le regole e nulla può andare storto" commenta entusiasta la presidente Laura Menconi di ritorno dalla gita al santuario di Montenero, in provincia di Livorno.



"Prima di salire a bordo come organizzatori abbiamo controllato la temperatura e il green pass a tutti, abbiamo sentito la messa e siamo tornati a casa. Siamo stati davvero molto bene – continua Menconi – e abbiamo rispettato tutte le prescrizioni previste dalla normativa, pure qualcuna in più per la sicurezza di tutti. Abbiamo rispettato l'80% della capienza come da protocollo perché le nostre iniziative non sono a scopo di lucro, 44 persone in tutto. Grandi e piccini si sono divertiti e hanno passato una giornata in compagnia, come si faceva prima della pandemia e tutto è andato bene".



Un successo che spinge la presidente Menconi a continuare su questa strada e a sostenere la bontà del green pass come strumento di ritorno alla normalità: "Stiamo uscendo da un periodo difficilissimo che ci ha colpito negli affetti, ci ha portato via tante persone care e ha reso impossibili tante cose che prima davamo magari per scontate – conclude -, che sembravano la normalità e oggi ci appaiono come traguardi incredibili. Vogliamo crederci nella ripartenza dopo l'emergenza, grazie ai vaccini e a strumenti come il green pass".