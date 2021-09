Cronaca



Importuna la clientela fuori dal supermercato e ferisce un connazionale con una bottiglia: denunciato nigeriano

mercoledì, 29 settembre 2021, 13:31

La polizia di Massa Carrara, nella mattinata di ieri, ha denunciato per lesioni aggravate un cittadino nigeriano che, approfittando probabilmente dell’assenza di personale preposto alla vigilanza, stazionava nei pressi di un supermercato del centro cittadino importunando la clientela e ha ferito un connazionale con una bottiglia di vetro a seguito di una lite.

L’uomo, titolare di permesso di soggiorno in fase di rinnovo, è stato più volte denunciato per una serie di reati, tra i quali lesioni, danneggiamento aggravato e minaccia, che hanno condotto all’adozione, da parte del questore, di un provvedimento di rimpatrio nel comune dove risulta residente con foglio di via obbligatorio e divieto di ritorno nei comuni di Massa, Carrara e Montignoso.

Ieri mattina, il 29enne, peraltro già destinatario del cosiddetto Daspo urbano, che gli vieta di accedere e stazionare nei pressi di determinate aree urbane, tra le quali appunto gli esercizi commerciali, è stato denunciato ancora una volta per violazione del foglio di via obbligatorio.

Alla luce di questi ultimi episodi, è stata interessata nuovamente la commissione territoriale competente per la valutazione dei requisiti per il rinnovo del permesso di soggiorno.