In carcere per aver violato la misura cautelare a cui era sottoposto

Altri articoli in Cronaca

lunedì, 13 settembre 2021, 10:42

Un 46enne originario della Campania, ma da tempo residente a Massa è stato arrestato dai carabinieri poiché perseguitava con offese e minacce l’ex convivente e i suoi familiari

lunedì, 13 settembre 2021, 09:24

Definirla una vergogna sarebbe un eufemismo: la manifestazione si conferma, ancora una volta, politicamente verniciata e a senso unico. Nessun contraddittorio, ma soltanto critiche verso chi ha scelto diversamente

sabato, 11 settembre 2021, 16:39

Un nuovo incendio sta interessando dal primo pomeriggio la provincia di Massa Carrara. Le fiamme sono divampate in località Ficola, nel comune di Carrara, in una zona densamente boscata a pini e macchia mediterranea con abitazioni in prossimità

sabato, 11 settembre 2021, 11:01

Bruciano dalle 22.30 di ieri sera i boschi delle colline sopra Massa. L'incendio interessa una zona di pineta e macchia mediterranea con forte pendenza e per questo di difficile accesso per le squadre a terra

venerdì, 10 settembre 2021, 14:06

Uno "spin-off" della campagna di prevenzione "Occhio al Neo". Il medico: «Nei mesi scorsi abbiamo individuato dieci melanomi e circa cinquanta carcinomi»

venerdì, 10 settembre 2021, 09:57

Per tanti anni due capaci “Alpinisste Lente”, hanno fatto di questo sport, inteso anche come, cultura, tradizione e buona cucina, un loro modo di vivere. In inverno come in estate, è sempre stato facile incontrarle lungo le dorsali dell’Appennino Tosco-Emiliano mentre attraversavano il territorio da una stazione logistica all’altra