Cronaca



In sala slot senza 'green pass': multati due clienti e il titolare

sabato, 4 settembre 2021, 11:19

I carabinieri del Nas di Livorno, nell’ambito dei controlli disposti dal comando dei carabinieri per la tutela della salute di Roma in merito alla corretta attuazione delle disposizioni normative in materia di certificazione verde Covid-19, cosiddetto “green pass”, la sera del 2 settembre hanno controllato una sala giochi di Massa, identificando i presenti e riscontrando che il titolare della sala aveva consentito l’accesso e la permanenza nel locale di due avventori non in possesso della certificazione verde.



Sono stati tutti contravvenzionati, sia il gestore che i due clienti. L’importo per ciascuna sanzione è di 400 euro, come previsto dalla norma che non fa distinzione fra avventori e titolare dell’esercizio.