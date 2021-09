Incendio boschivo nella notte a Massa: in volo elicotteri e Canadair

Altri articoli in Cronaca

sabato, 11 settembre 2021, 16:39

Un nuovo incendio sta interessando dal primo pomeriggio la provincia di Massa Carrara. Le fiamme sono divampate in località Ficola, nel comune di Carrara, in una zona densamente boscata a pini e macchia mediterranea con abitazioni in prossimità

venerdì, 10 settembre 2021, 14:06

Uno "spin-off" della campagna di prevenzione "Occhio al Neo". Il medico: «Nei mesi scorsi abbiamo individuato dieci melanomi e circa cinquanta carcinomi»

venerdì, 10 settembre 2021, 09:57

Per tanti anni due capaci “Alpinisste Lente”, hanno fatto di questo sport, inteso anche come, cultura, tradizione e buona cucina, un loro modo di vivere. In inverno come in estate, è sempre stato facile incontrarle lungo le dorsali dell’Appennino Tosco-Emiliano mentre attraversavano il territorio da una stazione logistica all’altra

giovedì, 9 settembre 2021, 20:40

Un incendio boschivo è divampato nel primo pomeriggio di oggi in località Stabbio nel comune di Carrara. Le fiamme, iniziate in un campo di sterpaglie, si sono estese al bosco rendendo necessario l'intervento di cinque squadre di volontariato antincendio

giovedì, 9 settembre 2021, 14:03

Il segretario della Uil Fpl, Claudio Salvadori: "Chi ha qualcosa da dire su procedure poco chiare si rivolga alle autorità competenti"

giovedì, 9 settembre 2021, 12:44

La presidente di Ada Carrara e Fosdinovo, Laura Menconi: "E' solo grazie a strumenti come questo e ai vaccini che possiamo tornare a una vita normale"