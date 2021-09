Cronaca



Irregolarità nel cantiere, quattro denunciati

lunedì, 6 settembre 2021, 12:56

I militari del nucleo carabinieri ispettorato del lavoro di Massa Carrara, nell’ambito dei controlli svolti nei cantieri edili attivi nella provincia, hanno ispezionato un cantiere edile in Montignoso dove stavano operando più imprese provenienti dalla Lombardia. Al termine delle verifiche, sono stati denunciati a p.l. alla Procura della Repubblica di Massa il committente dei lavori e tre titolari delle imprese esecutrici dei lavori per violazioni riscontrate in cantiere in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e per impiego irregolare di lavoratori, per cui sono state contestate violazioni per complessivi euro 12 mila 800.

In particolare sono state rilevate violazioni per impiego irregolare (in nero) di un lavoratore extracomunitario, per l’impiego in regime di appalto di imprese prive di requisiti tecnico – professionali, per lo svolgimento di lavori in assenza della nomina del coordinatore per la sicurezza e per l’impiego di lavoratori privi di adeguata formazione e privi di idoneità sanitaria.