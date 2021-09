Cronaca



Lions Club vola con i propri amici speciali

martedì, 7 settembre 2021, 09:02

Sabato 4 e domenica 5 settembre Lions Club Garfagnana ha volato all'Aeroclub Marina di Massa, insieme ai propri amici speciali per regalare loro l'emozione del volo.



"Lo abbiamo fatto - spiega Lions - con l'aiuto della Fly Therapy Onlus, dell'Aeroclub Marina di Massa,con il patrocinio del Comune di Massa e con l'assistenza della Croce Rossa di Massa. Ma non solo, ci hanno sostenuto concretamente, mettendosi a nostra disposizione, il Panificio Giannotti di Magipan S.r.l. ed il Panificio Drago, Magazzini Bracchi di Seravezza, Fonte Ilaria e Caffè INCAS".



"Un evento, questo della Fly Therapy - sottolinea il club -, che colpisce per la felicità e la grande gioia provata dai partecipanti per l'emozione del volo. Una terapia di gruppo per i passeggeri ma anche per tutti noi, contagiati dalla loro gioia che diventa anche la nostra. Un concentrato di incredibili emozioni, questo è la Fly Therapy! Il nostro ringraziamento va alle associazioni ed alle famiglie che tanto, molto fanno per queste persone. Citiamo, scusandoci se ne dimenticheremo qualcuno, le associazioni presenti alla nostra Fly Therapy:



- Unitalsi Lucca

- Associazione Melani

- Il sogno

- UIC LUCCA

- Coop. Valle del Sole

- Il Granaio

- I Maratonabili



Come nella precedente edizione è stata un'esperienza nella quale abbiamo ricevuto più di quanto abbiamo donato, questi ragazzi ci hanno ricordato il valore semplice della vita, dell'amicizia, della forza di vivere insieme ed insieme superare le difficoltà".



"Vogliamo condividere con voi - riporta Lions - uno dei tanti messaggi di ringraziamento che abbiamo ricevuto da una nostra amica, mamma di uno degli "aviatori":



"Le parole non bastano per ringraziarvi per tutto l'amore, la cura, le attenzioni che avete profuso per i nostri ragazzi speciali. Farli volare è andare oltre le apparenze e persino le speranze; è varcare i limiti, superare i sogni. Ancora una volta avete regalato l'impossibile rompendo gli schemi dettati dai "Non si può". Grazie, grazie da parte di tutte le famiglie ed i ragazzi che non dimenticheranno mai le emozioni profonde che avete contribuito a creare. Viva i nostri leoni coraggiosi."



Inoltre la Fly Therapy è un esempio di sinergia perfetta tra i club che hanno tutti lavorato con grande spirito di amicizia e amore verso la nostra associazione:



- LC Abetone Montagna Pistoiese

- LC Antiche Valli

- LC Chianti

- LC Garfagnana

- LC Lucca Host

- LC Lucca Le Mura

- LC Massa Carrara Host

- LC Massa Carrara Apuania

- LC Firenze Michelangelo

- LC Pescia

- LC Pietrasanta

- LC Val D'Elsa



Ed i club Leo:



- Lucca

- Massa e Carrara Agorà

- Pescia Val di Nievole

- Saena Clante Valdelsa



E poi l'ultimo ringraziamento, ma non per questo il meno importante anzi forse quello più importate, ai piloti degli arei, ai nostri angeli, che hanno volato per due giorni quasi ininterrottamente, dando un contributo professionale ed umano di alto profilo. Agli operatori alla sicurezza a terra e di volo. Ognuno ha dato con gioia il proprio contributo, permettendo la realizzazione di questo sogno".



"Vi diamo già appuntamento al prossimo anno - conclude - per la terza edizione della Fly Therpay del Cinquale con un'importante sorpresa".