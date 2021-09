Cronaca



Lucky, trovato alla catena e denutrito: ora ha una nuova casa

lunedì, 27 settembre 2021, 15:05

Lucky, un nome scelto dai volontari della Sezione LNDC di Massa, che alla fine si è rivelato profetico. All’inizio però sembrava davvero tutto tranne che fortunato. Questo povero cane, infatti, era stato salvato alcune settimane fa dal Nucleo Provinciale di Guardie Zoofile Volontarie LNDC di Massa dopo aver denunciato l’uomo e la donna che lo detenevano in maniera a dir poco inaccettabile. Quello che hanno visto le GZV durante il sopralluogo infatti era uno scenario da incubo in cui Lucky era costretto a vivere da anni: legato a una corta catena nel degrado totale (Link esteso https://www.youtube.com/watch?v=zabejmu6Lqs) , in condizioni igieniche pessime, denutrito, disidratato, completamente infestato da pulci e zecche fino ad aver perso gran parte del pelo.

Gli attivisti LNDC hanno subito provveduto a farlo visitare da un veterinario che ha attestato il grave stato di malnutrizione e incuria in cui versava il povero cane e da lì – oltre alla denuncia a carico dei suoi precedenti proprietari – sono partite le cure che piano piano lo hanno aiutato a rimettersi in sesto. Nel giro di qualche settimana, Lucky ha cominciato a mettere su peso, i parassiti sono stati debellati e anche il suo bellissimo pelo nero ha cominciato a reinfoltirsi. Oltre al recupero fisico, grazie alle attenzioni dei volontari LNDC, Lucky ha iniziato anche a ricominciare a fidarsi degli esseri umani e in poco tempo è diventato un cane molto affettuoso e coccolone.

L’essere tornato in salute e aver riconquistato la socialità era sicuramente una bella notizia ma non era l’happy ending che la Sezione LNDC di Massa sperava per lui. Grazie agli appelli sui social e al passaparola, però, ecco che è arrivato il vero lieto fine che tutti aspettavano: Lucky ha trovato una famiglia che lo ha accolto a pieno titolo con sé! Adesso, questo dolcissimo cagnolino, può finalmente dimenticare il suo triste passato e recuperare tutto il tempo perso facendo lunghe passeggiate nei boschi e in riva al fiume insieme ai suoi nuovi compagni di vita, con una casa vera in cui tornare e dormire in tranquillità.

Lucky quindi è stato davvero fortunato, perché ha trovato qualcuno che ha visto oltre la sua età non più giovanissima e ha deciso che meritava una vita più dignitosa di quella che aveva dovuto subire fino a quel momento. I canili sono pieni di cani come Lucky, che aspettano la loro occasione. Non deludeteli.