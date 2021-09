Maltratta e perseguita la ex moglie: arrestato 49enne massese

Altri articoli in Cronaca

venerdì, 24 settembre 2021, 13:40

Sono state trovate una ventina di piante ad alto fusto di marijuana, per un peso complessivo di circa settanta chili, in piena infiorescenza ed stata sequestrata inoltre sostanza stupefacente per un totale di cinque chilogrammi.

venerdì, 24 settembre 2021, 11:09

Uscirà in libreria il 7 ottobre L’estate corsa (Felici Editore, Collana Quetzal a cura di Associazione Qulture, pagg. 160), l’ultimo romanzo del poeta, traduttore e “agitatore culturale” Francesco Forlani

venerdì, 24 settembre 2021, 10:11

Da tempo Nursind denuncia profonde lacune nell’organico del sistema regionale toscano, stimate in almeno 3 mila infermieri in meno rispetto a quanto sarebbe raccomandato per assicurare gli standard del servizio

mercoledì, 22 settembre 2021, 17:04

Un arresto a Carrara per un uomo di cittadinanza italiana, originario di Foggia, e un arresto a Firenze per un cittadino egiziano, in Italia con regolare permesso: è questo il risultato dell'operazione 'Green Ocean'

mercoledì, 22 settembre 2021, 14:48

Un 23enne di origini marocchine è stato tratto in arresto dai carabinieri della stazione di Massa per aver ripetutamente perseguitato e malmenato la moglie italiana

mercoledì, 22 settembre 2021, 11:46

La ommissione della mobilità dell’Automobile Club di Massa Carrara, presieduta dalla d.ssa Mirca Pollina, ha avviato presso le istituzioni scolastiche e le associazioni la programmazione delle iniziative dedicate all'educazione stradale e alla mobilità sostenibile