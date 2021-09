Cronaca



Nuovi importanti finanziamenti per l'edilizia scolastica di Massa-Carrara. A primavera i lavori sull'istituto Minuto

mercoledì, 8 settembre 2021, 22:25

di francesca vatteroni

"Lentamente ma qualcosa si muove e si sta muovendo. E' una scommessa importante e non scontata". Sono le parole di Gianni Lorenzetti, il presidente della provincia, il quale delinea i contorni della situazione attuale nell'edilizia scolastica di Massa-Carrara parlando dei progetti approvati e in procinto di partire e annuncia l'inizio dei lavori di adeguamento sismico, antincendio ed adeguamento igienico funzionale e degli impianti all'alberghiero Minuto per la prossima primavera, in modo da arrecare meno disagio possibile agli studenti (i quali non saranno costretti a interrompere le lezioni durante i lavori perché questi saranno coordinati sui tre edifici distinti in tempi diversi) e in modo da ultimare l'intervento a settembre prima dell'inizio del nuovo anno scolastico.

Lavori in procinto di partire all'istituto Minuto.

Si tratta di lavori i cui finanziamenti arrivano dal piano edilizia scolastica 2018/2020. Sono 10.600.000,00 euro destinati all'adeguamento normativo e alla manutenzione straordinaria dell'intero complesso: interventi che permetteranno anche di riconsegnare i locali attualmente inagibili. La struttura, come sappiamo, è formata da tre edifici collegati da due corpi e si sviluppa su tre piani. Le operazioni si concretizzeranno principalmente su tre bisettrici: nuove fondazioni, realizzazione di un nuovo scheletro strutturale e il rafforzamento della copertura. L'istituto alberghiero Minuto si doterà quindi di un nuovo scheletro strutturale a rinforzo della struttura, mantenendo comunque estetica e configurazione dell'edificio. Gianni Lorenzetti e l'architetto Marina Tongiani hanno ricordato infatti come l'edificio sia tutelato da vincolo monumentale e quindi protetto dalla Sovrintendenza di Lucca. "Per questo motivo il nuovo telaio sarà impercettibile dall'esterno-ha illustrato Tongiani- e si pone come obiettivo di non alterare gli spazi interni impattando il minimo". "La procedura di gara è in corso, è stata pubblicata tramite la Centrale Unica di Committenza di Forte dei Marmi e la presentazione delle offerte è prevista per il prossimo 15 settembre- ha aggiunto Lorenzetti-da aggiudicare in gara comunque entro il 6 novembre".

Nello stesso piano di edilizia scolastica sono stanziati i 3.750.000,00 euro per la demolizione e ricostruzione delle aule lato cortile interno dell'istituto Tacca a Carrara e i 3.912.000,00 mila euro per la demolizione e la ricostruzione della palazzina dell'istituto Zaccagna, sempre a Carrara.

Finanziamenti già ottenuti 2.295.000,00 euro dalla legge di bilancio 2020.

Per quanto riguarda i nuovi flussi di finanziamento, il presidente della provincia ha tracciato un bilancio che il 10 agosto scorso, in seguito all'approvazione del piano nazionale per la ripresa e la resilienza, si è arricchito: ai 2.295.000,00 euro stanziati con la legge di bilancio 2020 da distribuirsi tra istituto Meucci (per 835 mila euro), istituto Montessori (per 600.000,00 euro), istituto Pascoli (per 660.000,00 euro) e istituto Tacca (per 200.000,00 euro), si è aggiunto 1.076.413,57 euro, destinato all'istituto Pacinotti Belmesseri.

Vediamo gli interventi più da vicino: il Meucci, a Massa, vedrà il completamento e l'ottimizzazione dei laboratori-officine, nella palestra la sostituzione del telone in pvc, del pavimento interno e operazioni esterne per l'adattabilità delle barriere architettoniche; al Montessori in via Lunense a marina di Carrara si realizzeranno lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento e la messa in sicurezza di pareti non strutturali, la sostituzione degli infissi con recupero degli spazi nell'ex alloggio del custode; al Pascoli, a Massa, si attueranno operazioni di manutenzione straordinaria con l'ancoraggio delle pareti, l'adeguamento antincendio e operazioni di manutenzione di copertura; infine al Tacca, a Carrara, si opererà lo smontaggio del manto di copertura, il risanamento delle teste dei muri e il rinforzo locale, il risanamento degli intonaci delle murature mediante piccozzatura con rifacimento degli stessi e il rifacimento del manto di copertura in pannelli, dei lucernai e degli infissi.

Un nuovo primo nuovo finanziamento ottenuto di 1.076.413, 57 euro.

A questi interventi dell'importo complessivo, lo ripetiamo, di 2.295.000,00 euro, si aggiunge come abbiamo detto un altro milione: "Il 9 aprile scorso-ha spiegato il presidente Lorenzetti-la provincia aveva fatto richiesta al Miur per candidare un progetto fino all'esaurimento delle risorse assegnate e non utilizzate, che sono pari a 1.076.413, 57 euro (la legge di bilancio aveva stanziato 3.371.413,57 euro contro i 2. 295.000,00 euro assegnati) e il 10 agosto scorso con l'approvazione del Pnrr è stato consentito alla provincia di presentare un progetto con i fondi non utilizzati. Risorse che saranno destinate alla manutenzione straordinaria dell'istituto Pacinotti Belmesseri".

Ulteriore finanziamento di 4.436.070,48 euro.

Altri 4.436.070,48 euro arrivano con decreto Miur n 62 del 10 marzo 2021."I requisiti del progetti candidabili riguardavano edifici scolastici per adeguamenti strutturali-impiantistici e completamenti di lavori-ha spiegato Gianni Lorenzetti, annunciando- sono stati candidati e approvati i progetti: il liceo Rossi ( 2.785.100,00 euro) per l'adeguamento sismico dell'edificio principale, il tetto e la palestra e gli spogliatoi e il miglioramento della situazione igienica delle aule; il liceo Da Vinci Pacinotti di Villafranca (1.200.000,00) che sarà così completato mediante la realizzazione di tamponature, finiture e impianti per la creazione di aule, spazi didattici e laboratoriali e il liceo Leopardi di Aulla (450.970,48 euro) per la manutenzione straordinaria con rifacimento completo della copertura dell'intero edificio. Con questo finanziamento possiamo procedere perché sono tutti interventi approvati".

Ulteriore finanziamento di 478.000,00 euro per il quale è necessario rispettare il termine del 29 ottobre prossimo, pena la perdita del finanziamento.

In seguito al decreto Miur del 6 agosto scorso, la provincia ha fatto richiesta di risorse per locazioni di spazi, noleggi di strutture temporanee (emergenza covid) e lavori di messa in sicurezza e adattamento degli spazi. In particolare le risorse a disposizione erano 350.000,00 euro per locazioni e noleggi e 200.000,00 euro per lavori di messa in sicurezza. Lorenzetti ha fatto presente la strettissima tempistica:"Il decreto è uscito il 6 agosto e la scadenza era il 13 alle ore 15:00".

Nel dettaglio le risorse chieste riguardano: 185.000,00 euro per le spese di conduzione e di locazione dei convitti dell'istituto Minuto; altri 12.000,00 euro per spese di locazione delle cucine, sempre del Minuto; 151.000,00 euro per costi di noleggio di containers del Galilei di Carrara; 70.000,00 euro per lavori di messa in sicurezza e adattamento degli spazi al liceo artistico e musicale Palma; 60.000,00 euro per lavori di messa in sicurezza e adattamento degli spazi all'istituto Galilei di Carrara.

Le risorse sono state assegnate ma la provincia dovrà presentare entro il 29 ottobre i contratti di locazione e noleggi firmati e dovrà aver affidato i lavori di messa in sicurezza: pena la perdita delle risorse.

"La mole di lavoro è evidente eppure da anni che orami assisto a una riduzione nel tempo del personale: con un organico così diminuito è sempre più difficile far fronte alle esigenze del territorio. Era impossibile data la situazione fare di meglio" ha commentato il presidente Gianni Lorenzetti. Gli fanno eco le parole del consigliere provinciale Stefano Alberti che fa notare:"Questi non sono annunci, è la dimostrazione di un anno di lavoro. Sono interventi di una grande importanza".