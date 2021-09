Cronaca



Piogge intense, il Consorzio in azione senza sosta a Massa

venerdì, 17 settembre 2021, 17:14

Il Consorzio 1 Toscana Nord è in azione senza sosta da ieri sul territorio di Massa, alle prese con le intense piogge che si sono abbattute sulla costa apuana.

In particolare, le donne, gli uomini e mezzi dell’Ente consortile stanno monitorando le opere idrauliche, le griglie e i punti critici, pronti ad intervenire per lavori che servano a garantire il corretto deflusso delle acque.

Il Consorzio è poi intervenuto sull’idrovora di Magliano, per liberare le griglie dal materiale di risulta trasportato dall’impeto delle acque e che rischiava di compromettere il funzionamento della struttura.

Si ricorda che, per emergenze, resta 24 ore su 24 attivo il servizio di reperibilità dell’Ente consortile al numero 331/6321391 (per Massa e Carrara) e al numero 331/6852074 (per la Lunigiana).