Rave party a Castelpoggio di Carrara, 62 denunciati: sequestrate attrezzature musicali

lunedì, 6 settembre 2021, 12:56

Sono state rilevate violazioni per impiego irregolare (in nero) di un lavoratore extracomunitario, per l’impiego in regime di appalto di imprese prive di requisiti tecnico-professionali, per lo svolgimento di lavori in assenza della nomina del coordinatore per la sicurezza e per l’impiego di lavoratori privi di adeguata formazione e privi...

sabato, 4 settembre 2021, 16:46

Ci ha lasciati ieri, venerdì 3 settembre, all’età di 85 anni, il prof. Attilio Maseri. Al dolore della comunità scientifica tutta, si unisce il cordoglio della Fondazione Monasterio e dell’Istituto di Fisiologia Clinica

sabato, 4 settembre 2021, 12:50

Un cittadino ucraino di 38 anni, senza fissa dimora, è risultato gravato da sentenza di condanna per lesioni e per maltrattamenti in famiglia, oltre che da diversi precedenti di polizia, nonché destinatario di un rintraccio per espulsione dal territorio dello Stato

sabato, 4 settembre 2021, 12:48

L’uomo, 33enne massese, intercettato dalla pattuglia intervenuta, è stato colto nel momento in cui lanciava in strada uno specchietto retrovisore appena divelto

sabato, 4 settembre 2021, 11:19

I carabinieri hanno controllato una sala giochi di Massa, identificando i presenti e riscontrando che il titolare della sala aveva consentito l’accesso e la permanenza nel locale di due avventori non in possesso della certificazione verde

venerdì, 3 settembre 2021, 17:04

Un simbolo della Carrara più genuina ed autentica, uno spirito libero, un amore infinito per il suo territorio: questo e molto di più era Mario Del Sarto, mancato oggi