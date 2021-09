Resta chiuso il liceo Fermi dopo il maltempo

Altri articoli in Cronaca

domenica, 26 settembre 2021, 19:03

Pioggia torrenziale e vento forte su tutta la provincia: alberi caduti con danni a strade e auto, spazzati via impalcature e ponteggi con tre famiglie evacuate, sottopassi allagati e disagi a raffica per gli automobilisti

sabato, 25 settembre 2021, 16:26

Così Bernarda Franchi, presidente della Fondazione Marmo Onlus in occasione del Creativity Forum Carrara for the Unesco Creative Cities

sabato, 25 settembre 2021, 11:14

La presidente dell'Ada Carrara Fosdinovo, Laura Menconi, traccia il bilancio della prima uscita in pullman che ha visto partecipare 44 persone fra adulti e bambini

venerdì, 24 settembre 2021, 13:40

Sono state trovate una ventina di piante ad alto fusto di marijuana, per un peso complessivo di circa settanta chili, in piena infiorescenza ed stata sequestrata inoltre sostanza stupefacente per un totale di cinque chilogrammi.

venerdì, 24 settembre 2021, 13:19

L’uomo si è reso protagonista di diverse condotte vessatorie e moleste nei confronti della ex moglie, consistite nell’indebito monitoraggio di tutti gli spostamenti della donna, spesso culminate con vere e proprie aggressioni sia fisiche che verbali

venerdì, 24 settembre 2021, 11:09

Uscirà in libreria il 7 ottobre L’estate corsa (Felici Editore, Collana Quetzal a cura di Associazione Qulture, pagg. 160), l’ultimo romanzo del poeta, traduttore e “agitatore culturale” Francesco Forlani