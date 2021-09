Cronaca



Rimandata al 2022 la 20^ edizione del '4x4Fest'

venerdì, 17 settembre 2021, 17:09

Data la complessità dell'attuale scenario economico e il persistere della criticità in materia di sicurezza sanitaria causata dal Covid-19, Internazionale Marmi e Macchine CarraraFiere è stata nuovamente costretta a posticipare al prossimo anno la 4x4Fest, il Salone Nazionale dell'auto a trazione integrale che era inizialmente in programma al polo espositivo di Marina di Carrara a ottobre 2021.

Ringraziando il pubblico di affezionati e gli espositori partner di tanti anni di manifestazione, IMM CarraraFiere conferma di essere già al lavoro per pianificare l'edizione 2022 nella quale continuerà ad avvalersi della collaborazione di F.I.F. (Federazione Italiana Fuoristrada) che è da sempre impegnata a promuovere l'uso del fuoristrada sia a livello amatoriale che professionale, nel totale rispetto della natura e dell'ambiente; la Federazione Italiana Fuoristrada è sempre in prima linea nella promozione di eventi off-road e, a maggior ragione, nel caso della 4x4Fest, di cui è storico partner tecnico della manifestazione, dalle prime edizioni.

Per offrire comunque un'occasione di incontro agli appassionati, il 25 e 26 settembre prossimi, è stato messo a calendario un appuntamento speciale: 4x4Fest Experience, organizzato da Sarzana Fuoristrada 4x4 Club - che sarà partner anche per l'edizione 2022 di 4x4Fest - in partnership con IMM CarraraFiere, un momento di festa e condivisione attraverso le iniziative che da sempre contraddistinguono le esperienze sul territorio che il Salone dedica agli amanti del fuoristrada.

Due giorni con tour off-road alle cave di marmo, tra paesaggi mozzafiato ricchi di natura, storia ed enogastronomia e possibilità di entrare con il proprio mezzo nell'Area Test Sarzana Fuoristrada dotata di ostacoli naturali che, normalmente, s'incontrano anche durante la marcia in fuoristrada: salite, discese, dossi, buche, passaggi in laterale, twist che non mancheranno di stupire e divertire insieme a consigli, assistenza e Punto Ristoro.