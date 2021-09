Ripartono le visite guidate di Italia Nostra

Altri articoli in Cronaca

mercoledì, 29 settembre 2021, 07:56

La cerimonia ha visto la partecipazione di un gruppo di 60 studenti delle prime classi dell'istituto Tecnico Zaccagna, accompagnati dai professori e dal presidente della Pro Loco di Fontia Cristiano Corsini, che a piedi hanno raggiunto Fontia attraverso i sentieri che poi furono teatro di guerra nell'aprile 1945

martedì, 28 settembre 2021, 14:56

I carabinieri della locale compagnia, congiuntamente ai militari del nucleo carabinieri ispettorato del lavoro e del gruppo carabinieri forestali di Massa, hanno dato impulso ad una serie di specifici servizi per garantire un capillare controllo della legalità sui luoghi di lavoro

martedì, 28 settembre 2021, 10:42

Una folla oceanica e pacifica proveniente da ogni parte d'Italia ha testimoniato democrazia e libertà e ha dato l'ennesimo segnale forte e inequivocabile proteso a rivendicare quei diritti fondamentali in cui molti si sentono calpestati. E tra la folla c'era anche Rivoluzione Allegra

martedì, 28 settembre 2021, 10:14

La pioggia è scesa copiosa e fitta con punte massime sulle Alpi Apuane a Equiterme (101 millimetri in tre ore) e a Campocecina (59,4 millimetri in un’ora, 143,6 in sei ore)

lunedì, 27 settembre 2021, 15:07

Nell'ambito apuano, grazie a una ormai collaudata organizzazione messa in campo dalle strutture di Radioterapia e Medicina nucleare, rispettivamente dirette da Angiolo Tagliagambe e Pietro Bertolaccini, sono state già eseguite oltre mille simulazioni Pet/Tac, secondo un calendario programmato

lunedì, 27 settembre 2021, 15:05

Dopo anni nell’incuria e nel degrado, la vita di questo dolcissimo cagnolino è cambiata radicalmente quando le Guardie Volontarie Zoofile di LNDC Animal Protection di Massa lo hanno salvato e rimesso in sesto