Cronaca



Rissa tra ultras ad Avenza: ci sono feriti

sabato, 18 settembre 2021, 17:57

di donatella beneventi

Due bande di ultras della Carrarese e della Massese si sono scontrate nel pomeriggio di oggi, 18 settembre, ad Avenza nei pressi dell'Itis Galilei, zona Peep.



Stando alla testimonianza di una persona che ha assistito allo scontro, pare che gli ultras della Carrarese si siano infilati in una stradina secondaria di Via Campo d'Appio, di fronte l'ITIS per sfuggire agli altri, in netta maggioranza, ma li abbiano raggiunti e sia iniziata una vera e propria rissa: sono volate bottiglie e bombe carta; i tifosi hanno acceso fumogeni e si sono colpiti con bastoni di legno e cinture.



Due uomini erano visibilmente feriti, uno a terra è stato portato via di peso perché non riusciva ad alzarsi, un altro sanguinava dalla testa.



Sempre stando al testimone, sono scese varie persone in strada e sono intervenute le forze dell'ordine, ed allora le due squadre di ultras si sono divise, proseguendo verso via Galilei.



Forte è il disagio fra gli abitanti della zona e, sempre il testimone, si è fatto portavoce della rabbia dei residenti: "La rabbia che abbiamo per i danni subiti e non sappiamo chi pagherà; la paura, i bimbi che piangevano; la "non" celerità nel mandare un'auto di qualunque tipo; la follia di picchiarsi con gusto. E' che non mi sembra normale che ad una partita del genere non ci sia stato nessun controllo!"