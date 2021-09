Sequestrato dalla Polizia Provinciale un carico di 20 mila kg di batterie esauste

Altri articoli in Cronaca

mercoledì, 1 settembre 2021, 12:47

Sabato 4 e domenica 5 settembre si terrà la seconda edizione della Fly Therapy, dedicata a ragazze e ragazzi disabili per regalare loro l’emozione del volo

mercoledì, 1 settembre 2021, 09:18

Un dispensario per la maternità è stato costituito a Lukumu, villaggio situato nella parte centrale della Repubblica Democratica del Congo, provincia di Kwilu, nella diocesi di Idiofa a 450 Km da Kinshasa

mercoledì, 1 settembre 2021, 09:14

Non tutti a Massa sanno che esiste piazza Donatori di sangue. Si trova in località Zecca, dove c’è lo sgambatoio per gli amici quattro zampe. Nella piazza, che funge da parcheggio, c’è un monumento dedicato ai donatori di sangue, in condizioni pietose, veramente disastrato

martedì, 31 agosto 2021, 19:31

Sono senza vergogna e quello che ha meno vergogna di tutti è il presidente della Regione Toscana il comunista verniciato di rosso capitato dov'è non si capisce per quali meriti

martedì, 31 agosto 2021, 12:26

I militari del nucleo carabinieri ispettorato del lavoro di Massa Carrara hanno controllato complessivamente quattro cantieri nei comuni di Fivizzano, Bagnone, Casola in Lunigiana e Comano

lunedì, 30 agosto 2021, 21:09

Queste sono le parole del presidente della regione Toscana Eugenio Giani che ha fatto il punto della situazione in una diretta Facebook