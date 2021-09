Settembre e ottobre nel Parco. Ancora tanti appuntamenti per vivere le Apuane

Altri articoli in Cronaca

mercoledì, 1 settembre 2021, 16:30

CISL FP, lo scorso luglio, aveva chiesto all’Azienda Sanitaria di avere una mappatura sull’utilizzo del personale non vaccinato

mercoledì, 1 settembre 2021, 15:55

I carabinieri arrestano una seconda volta lo stesso spacciatore di origine marocchina, che non pago del precedente arresto, continuava a nascondere la droga lungo i binari tra la stazione ferroviaria di Avenza e il passaggio a livello di Via del Bravo

mercoledì, 1 settembre 2021, 13:13

Un'operazione portata avanti dalla polizia provinciale di Massa-Carrara ha permesso di spezzare un'illecita catena di smaltimento di rifiuti pericolosi scongiurando in questo modo possibili conseguenze e ripercussioni sull'ambiente e sulla salute pubblica

mercoledì, 1 settembre 2021, 12:47

Sabato 4 e domenica 5 settembre si terrà la seconda edizione della Fly Therapy, dedicata a ragazze e ragazzi disabili per regalare loro l’emozione del volo

mercoledì, 1 settembre 2021, 09:18

Un dispensario per la maternità è stato costituito a Lukumu, villaggio situato nella parte centrale della Repubblica Democratica del Congo, provincia di Kwilu, nella diocesi di Idiofa a 450 Km da Kinshasa

mercoledì, 1 settembre 2021, 09:14

Non tutti a Massa sanno che esiste piazza Donatori di sangue. Si trova in località Zecca, dove c’è lo sgambatoio per gli amici quattro zampe. Nella piazza, che funge da parcheggio, c’è un monumento dedicato ai donatori di sangue, in condizioni pietose, veramente disastrato