Settimana allattamento al seno, i consigli in “pillole audio” dell’Asl sbarcano su Spotify

giovedì, 30 settembre 2021, 15:02

In occasione della Settimana mondiale dell’allattamento materno (Sam) promossa da Unicef e Organizzazione mondiale della Sanità che si festeggia a partire da domani, 1° ottobre, l’Azienda USL Toscana nord ovest ha realizzato il suo primo servizio podcast ovvero una serie di files audio, già ascoltabili su due delle principali piattaforme podcast (Anchor e Spotify), con i consigli di ostetriche, pediatri e genitori sul tema dell’allattamento.



Ascoltare gli audio realizzati è molto semplice: si può farlo sia collegandosi direttamente al sito anchor.fm/usltno-allattamentoseno21 sia tramite Spotify cercando gli episodi del podcast intitolato "Settimana dell'allattamento al seno 2021 - Azienda USL Toscana nord ovest". A quel punto può partire l’ascolto delle pillole audio scegliendo quella di interesse con argomenti che vanno dai consigli per i primi giorni al ruolo del padre, dalla possibilità di vaccinarsi alla banca del latte.



“In questo periodo così complesso e caratterizzato dalle restrizioni necessarie per contrastare la diffusione del contagio Covid – ricorda Cinzia Luzi, direttore dell’Assistenza Ostetrica aziendale - non ci è ancora possibile organizzare eventi in presenza. Nonostante questo, abbiamo voluto farci sentire il più vicini possibile a genitori e bambini, sostenendoli anche a distanza sfruttando ogni canale di comunicazione possibile. Da qui l’idea di realizzare dei podcast ovvero oltre 30 pillole audio registrate dai nostri operatori sanitari, con la collaborazione di mamme e padri, per dare consigli e indicazioni in una fase così delicata come quella dell’allattamento. Il grande vantaggio di questo formato è che può essere ascoltato tramite il proprio smartphone in qualsiasi momento della giornata, appena svegli o prima di andare a dormire, e ovunque ci si trovi, in auto, mentre si passeggia o, perché no, mentre si allatta”.



“Lo scopo di questo appuntamento ormai tradizionale – spiega Ugo Bottone, direttore del dipartimento materno infantile dell’Azienda USL Toscana nord ovest – è sensibilizzare l'opinione pubblica al sostegno dell’allattamento sottolineando le sue innumerevoli ricadute positive sulla madre, sul bambino, ma anche sull’ambiente. Il latte materno è sicuramente il miglior alimento possibile per i bambini. Questo è il messaggio che per tutto l’anno, e non solo in questa settimana, passiamo a mamme e bambini. Molto si è fatto in questi anni, ma ancora molti sono i traguardi da porsi. Questa settimana rappresenta soprattutto un momento di festa e riflessione su quanto fatto”.



“Sono migliaia le donne che ogni anno – conferma Rosa Maranto, Responsabile dell’Area Consultoriale – passano dai nostri consultori per essere seguite e sostenute sia prima che dopo il parto. Ad ognuna di loro il nostro personale offre disponibilità e servizi di ogni tipo. Fra questi c’è sicuramente un accompagnamento personalizzato nel delicato momento dell’allattamento che, come dimostrato da ogni evidenza scientifica, ha un effetto positivo sul bambino e sulla relazione con la madre, nel breve e nel lungo periodo. Trovare un sostegno qualificato nelle nostre strutture può fare davvero la differenza”.



Il motto Sam di questo anno “Proteggere l’allattamento: una responsabilità da condividere” è il tema lanciato per il 2021 dalla Alleanza mondiale per interventi a favore dell’allattamento (World Alliance for Breastfeeding Action), una rete di individui e organizzazioni che proteggono, promuovono e sostengono l’allattamento al seno, basata sulla Dichiarazione degli Innocenti e la Strategia Globale per l’Alimentazione dei Neonati e dei Bambini dell’Oms e dell’Unicef. Quest’anno la Sam si inserisce nel contesto di un riconoscimento particolare: l’allattamento è stato infatti inserito pochi giorni fa nella dichiarazione dei Ministri della Salute del G20 nelle priorità del pianeta.



Per consulenze telefoniche sulle principali tematiche dell’allattamento cerca qui quando e chi chiamare:

https://www.uslnordovest.toscana.it/come-fare-per/7691-settimana-mondiale-per-l-allattamento-2021