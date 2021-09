Cronaca



Settimana dell'allattamento materno: ecco le iniziative promosse nella provincia di Massa Carrara

giovedì, 30 settembre 2021, 15:25

Anche quest'anno in occasione della settimana mondiale dell'allattamento (SAM) che si terrà dal 1 al 7 ottobre, presso i servizi consultoriali della provincia di Massa Carrara che aderiscono all'iniziativa "Comunità Amica del Bambino Unicef - Bfci, gli operatori sanitari hanno organizzato delle iniziative per aderire allo slogan di quest'anno "Proteggere l’allattamento, una resposabilità da condividere". I consultori della provincia sono infatti parte integrante della "Comunità amica del bambino" Unicef fin dal 2015 e come tali hanno mantenuto attivi tutti i servizi rivolti alle famiglia per garantire il supporto all'allattamento al seno anche nelle difficili fasi pandemiche.



In occasione della SAM i consultori delle Apuane hanno promosso l'offerta attiva, che si manterrà anche dopo la prima settimana di ottobre, di incontri di gruppo dopo parto volti alle neomamme e ai loro neonati per supportarle durante il percorso di genitorialità attraverso focus su strumenti che possano aiutarle come allattamento, massaggio neonatale, cura del perineo, genitorialità, contraccezione, gestione del neonato nei primi mesi di vita e lettura ad alta voce. Tutti gli incontri si svolgeranno in presenza nel rispetto delle regole Covid garantendo la giusta tutela per mamma e neonato.



In occasione degli incontri di preparazione alla nascita, su tutta la provincia, le mamme riceveranno in omaggio un cappellino confezionato e donato dall'Associazione "Mani di Mamma" con una caratteristica forma a mammella per consentire alle mamme di sperimentare le tecniche di spremitura manuale durante gli incontri, avvalendosi di uno strumento personale e sicuro dal punto di vista igienico e poter conservare un piacevole ricordo degli spazi condivisi con altre future mamme.



Le ostetriche e ginecologi della zona Lunigiana si sono impegnati in questi giorni a promuovere l'allattamento al seno presso l'istituto penale minorile di Pontremoli, con incontri informativi sul tema e, grazie alla collaborazione con la struttura, a permettere alle giovani ospiti di realizzare dei disegni che rappresentassero quanto avevano appreso durante le attività didattiche e sanitarie.



Cogliamo l'occasione per ricordare che le ostetriche e tutti gli operatori sanitari sono attivi con i servizi volti al supporto all'allattamento presso i consultori di Massa Carrara con servizi come quelli sopra descritti ma anche attraverso spazi di supporto all'allattamento individuali, incontri di gruppo, visite domiciliari mirate per accogliere i bisogni di situazioni particolari, ma anche momenti di videochiamata per non abbandonare il prorpio domicilio nel momento del bisogno e poter trovare un supporto istantaneo avvalendosi di professionisti preparati e disponibili.



Le ostetriche e i professionisti della nostra provincia che ruotano attorno alla genitorialità e all'allattamento hanno inoltre contribuito alla realizzazione di podcast già ascoltabili su due delle principali piattaforme podcast ( #Anchor e #Spotify).



Sempre in questa settimana di celebrazione le ostetriche dei consultori raccoglieranno le fotografie di mamme che allattano per creare una galleria di immagini rappresentative delle varie età, posizioni, luoghi e modalità di allattamento al seno al fine di allestire una galleria fotografica all'interno delle sedi consultoriali stesse.