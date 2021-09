Cronaca



Tarantino (Insieme): "Primo temporale e città allagata"

giovedì, 16 settembre 2021, 17:56

E’ bastato un primo temporale a far emergere le annose criticità del territorio, dai monti al mare.



“Tutta la città era allagata – interviene Daniele Tarantino, presidente dell’associazione Insieme - dalle zone di montagna a quelle di mare. Credo vada fatto un ragionamento per trovare soluzioni. In particolare per la stazione, sempre allagata. Tutte le acque di superficie, quando piove, finiscono in quella zona e invitiamo l’amministrazione a valutare il problema, dal momento che c’è un cantiere aperto per il rifacimento della piazza. Da anni il sottopasso si riempie d’acqua mettendo a rischio l’incolumità delle persone. Auspichiamo che, nell’ambito dell’intervento in corso, vengano presi provvedimenti per ostacolare l’afflusso d’acqua nel sottopasso della stazione. Altro punto da evidenziare – prosegue - è il traffico caotico nelle ore di punta di entrata e uscita da scuola e all’uscita dei lavoratori il pomeriggio. Anche questo è un nodo che va sciolto, per non ritrovarci, soprattutto quando piove, a dover affrontare queste problematiche con code interminabili che, in certi punti, ostacolano il passaggio di un mezzo di emergenza”.



E anche in montagna, con un po’ di manutenzione, certe situazioni si potrebbero evitare: “Le cunette di scolo laterali alle strade sono piene di terriccio e foglie che ostruiscono i tombini, con il risultato che l’acqua allaga le strade e causa smottamenti. Manca una manutenzione adeguata e lo ha dimostrato questo primo temporale di fine estate. Un segnale da non sottovalutare ma da analizzare affinchè, prima della stagione delle piogge, vengano adottati interventi per mitigare il rischio allagamenti ” . In via Bassa Tambura, dai tombini della fognatura del collettore che proviene da Casette e dintorni sono usciti liquami: “Anche questo – conclude - è un problema annoso che andrebbe risolto. In caso di abbondanti piogge, dai tombini esce anche carta igienica”.