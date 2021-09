Cronaca



Torna la mela di Aism

giovedì, 30 settembre 2021, 13:23

Da venerdì 1 a lunedì 4 ottobre – giornata del Dono Day - torna "La Mela di AISM". Un evento promosso dall' Associazione Italiana Sclerosi Multipla che si svolge sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica e con il patrocinio della Fondazione Pubblicità Progresso. Testimonial, sempre al fianco di AISM, Chef Alessandro Borghese, che anche in questa occasione ha voluto dare il volto all'iniziativa.

A fronte di una donazione di 9 euro, è possibile prenotare il proprio sacchetto da 1,8 kg di gustose mele rosse, verdi o gialle. Le prenotazioni sono possibili attraverso il sito di AISM www.aism.it/mela oppure chiamando la Sezione Provinciale AISM di Massa Carrara al 0585 872052 (lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 14 - martedì e giovedì dalle 9 alle 17) o scrivendo a aismmassacarrara@aism.it (fino ad esaurimento scorte).

L'iniziativa di sensibilizzazione e di raccolti fondi andrà a garantire e potenziare i servizi destinati alle persone con SM e a sostenere la ricerca scientifica sulla sclerosi multipla.

La sclerosi multipla è una grave malattia del sistema nervoso centrale, cronica, imprevedibile e spesso invalidante. Si manifesta per lo più con disturbi del movimento, della vista e dell'equilibrio, seguendo un decorso diverso da persona a persona. E' una malattia che colpisce principalmente i giovani, di cui non si conoscono ancora le cause e per la quale non esiste ancora la cura definitiva.

I numeri. In Italia, ogni anno, 3.600 persone vengono colpite dalla sclerosi multipla. Una nuova diagnosi ogni 3 ore. Delle 130 mila persone con SM, il 10% sono bambini e il 50% sono giovani sotto i 40 anni. La SM è la prima causa di disabilità neurologica nei giovani adulti dopo i traumi. L'Italia è il paese a rischio medio-alto di sclerosi multipla: è di 6 miliardi di euro l'anno il costo sociale medio della malattia. E' una grande emergenza sanitaria e sociale.

Le postazioni in provincia di Massa Carrara saranno le seguenti:

Lunigiana:

Venerdì 1 ottobre: Villafranca in Lunigiana

Sabato 2 ottobre: Piazza Gramsci ad Aulla, Barbarasco (Comune di Tresana), Comano, Gragnola (Comune di Fivizzano

Domenica 3 ottobre: Caprigliola (Comune di Aulla), Comano, Barbarasco (Comune di Tresana)

Lunedì 4 ottobre: Piazza Medicea (Fivizzano)

Carrara:

Sabato 2 ottobre: presso la COOP di Piazza Berlinguer 1/A - Carrara (Loc. Avenza)

Durante queste giornate (1, 2, 3, 4 ottobre) sarà possibile prendere un sacchetto di mele anche presso le librerie solidali dell'Associazione "Dal Libro alla Solidarietà", nelle sedi di Massa e Carrara. Inoltre, il ricavato delle donazioni per i libri sarà devoluto alla Sezione Provinciale AISM.

Ecco i giorni e gli orari di apertura delle sedi delle librerie solidali:

Carrara (presso il Battistero del Duomo di Sant'Andrea): domenica 3 ottobre dalle 10 alle 12.30

Massa (Via dei Colli, 6): venerdì 1 e sabato 2 ottobre dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19, domenica 3 ottobre dalle 10 alle 12.30

Sempre a Massa, durante la Fiera di San Francesco di lunedì 4 ottobre, l'associazione "Dal Libro alla Solidarietà" allestirà un banchetto presso la scalinata del Duomo con libri e le MELE di AISM.

Anche la Libreria Solidale di Fivizzano in Piazza Medicea devolverà il ricavato delle donazioni alla Sezione Provinciale di Massa Carrara.

In attesa delle prossime manifestazioni, l'AISM provinciale è sempre aperta ad accogliere nuovi volontari che abbiano voglia di partecipare alle iniziative della sezione o all'attività di raccolta fondi. Per informazioni scrivere a aismmassacarrara@aism.it