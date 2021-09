Cronaca



Tromba d'aria a Carrara e Massa, un'ora di terrore

domenica, 26 settembre 2021, 19:03

di donatella beneventi

Il maltempo, previsto per oggi da qualche giorno, si è puntualmente riversato sulla Liguria di levante, in allerta arancione dalla mattina di oggi, 26 settembre, mentre in Toscana era prevista allerta allerta gialla, quindi con bassa probabilità di eventi catastrofici.

Invece, intorno alle 16 30, una vera e propria tempesta si è abbattuta sulla provincia di Massa e Carrara, con fulmini e una pioggia battente che immediatamente è stata percepita come potenzialmente pericolosa dagli abitanti, che sui social, hanno iniziato a postare foto e commenti, una popolazione, quella apuana, che non riesce a dimenticare le alluvioni di anni fa, ma che riaffiorano, come un deja vu, non appena il tempo si presenta minaccioso.

Una tromba d'aria ha colpito sia Carrara che Massa, con cadute di alberi in molte zone delle due città,da Sorgnano alle spalle di Carrara, al parco dei Ciliegi a Massa, per arrivare alla zona di Romagnano e a Fabbrica, dove per il crollo di un ponteggio, tre famiglie sono state evacuate dal palazzo: un bollettino che si aggiorna man mano e che sicuramente avrà delle conseguenze sulla polemica locale legata alla sicurezza dei territori e alla responsabilità delle pubbliche amministrazioni.

Immediati sono stati gli interventi delle forze dell'ordine e dei vigili del fuoco.

Domani chiuso l'istituto alberghiero Minuto sul lungomare a Marina di Massa, lo ha comunicato poco fa la Provincia.

Così il presidente della Regione Eugenio Giani: Sto seguendo con la sala operativa il maltempo in Toscana.

Nel nord della regione si registrano tetti scoperchiati, alberi caduti e allagamenti sulle strade, sono in corso numerosi interventi dei Vigili del Fuoco e degli operatori per la messa in sicurezza. A Carrara sono state evacuate tre famiglie per il crollo di un ponteggio, l’allerta gialla è prorogata fino alle 13 di domani, manteniamo l’attenzione.