Cronaca



Ubriaco danneggia auto parcheggiate: denunciato 33enne massese

sabato, 4 settembre 2021, 12:48

La scorsa notte, le volanti della questura di Massa Carrara hanno denunciato un 33enne massese per danneggiamento aggravato.

Intorno all’una di notte, è giunta alla sala operativa della questura una segnalazione relativa alla presenza di un uomo in strada, che stava danneggiando alcune auto regolarmente parcheggiate in via San Leonardo.

In particolare, l’uomo, intercettato dalla pattuglia intervenuta, è stato colto nel momento in cui lanciava in strada uno specchietto retrovisore appena divelto.

Rilevato il danneggiamento di altre due auto in sosta, il giovane, in evidente stato di alterazione dovuto all’abuso di bevande alcoliche, è stato denunciato all’autorità giudiziaria e multato per ubriachezza.