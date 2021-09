Cronaca



Veleggiata e cena sociale al Club Nautico di Marina di Carrara

giovedì, 30 settembre 2021, 11:10

Si è svolto all'insegna della convivialità il primo atto del nuovo Presidente del Club Nautico Marina di Carrara, Carlandrea Simonelli: una veleggiata e poi la cena sulla banchina del Club per gli oltre duecento soci partecipanti.



Nello specchio di mare tra il porto di Marina di Carrara ed il pontile di Marina di Massa, erano quaranta le barche sulla linea di partenza che hanno partecipato alla veleggiata: manifestazione velica non competitiva aperta a tutti gli armatori del Club Nautico con barche piccole e grandi; da crociera e da regata.



Una festa che dal mare si è spostata a terra per la cena sociale e che ha voluto porsi come l'occasione per ritrovare la gioia di stare insieme dopo un lungo periodo in cui le attività sportive non agonistiche sono state sospese a causa della pandemia. Una festa del mare e della vela che è voluta essere di buon auspicio per la ripresa dell'attività sportiva della vela d'altura in vista dell'imminente Campionato d'Autunno che si svolgerà a Marina di Carrara coinvolgendo i Circoli apuani e spezzini, nei fine settimana 9-10 ottobre, 23-24 ottobre e 6-7 novembre 2021.



Pallanuoto, nuoto e vela: una splendida annata per le sezioni sportive del Club Nautico di Marina di Carrara che sabato 25 settembre è stata celebrata per ricordare gli importanti risultati raggiunti.



Per la pallanuoto, nel corso della cerimonia di premiazione è stata ospitata la squadra di pallanuoto quest'anno promossa in Serie B. Alla presenza di Roberto Bresci, Presidente del Comitato Regionale della Federazione Italiana Nuoto e Leonardo Ceccarelli, Responsabile Toscano Pallanuoto, la squadra è stata premiata con una medaglia ricordo dal VicePresidente del Club Nautico, Enrico Isoppi.



Nel corso della premiazione Simone Scopsi, allenatore e responsabile tecnico della pallanuoto e allenatore del Club Nautico dal 2017, ha spiegato che la squadra, quest'anno, punta alla promozione in Serie A.



Tiziana Greco, allenatrice federale nella sezione nuoto e pallanuoto del Club Nautico, ha presentato i quattro nuovi giocatori che si aggiungono alla squadra per la stagione 2021-2022: Andrea Bretagna , Alessandro Casazza, Leonardo Cavo e Filippo Pelliccia.



Per il nuoto, il vice presidente Isoppi ha premiato Emmanuela Leu, campionessa regionale nei 200 dorso e argento nei 200 stile libero e 100 dorso.

Per la vela Derive: RS-FEVA



Due grandi successi per i giovani velisti del Club Nautico nella Classe RS-Feva: la barca da due, dinamica e grintosa, che piace agli adolescenti.



L'equipaggio Pietro Scopsi e Andrea Galeotti ha conquistato i Campionati Italiani in doppio a Dervio, sul Lago di Como, dopo aver sfiorato il podio mondiale, a Travemünde in Germania, a causa della rottura del timone e poi, oro mondiale nella Classe RS-Feva nella sezione Under14, all'equipaggio Matteo Franciosi -Edoardo Porchera.



La squadra RS-Feva e gli Allenatori Lorenzo Cusimano e Lorenzo Cianchi, non hanno potuto presenziare alla cerimonia di premiazione del Club Nautico perché impegnati in trasferta nelle regate internazionali all'Argentario.



Vela Derive Optimist :durante la cerimonia di premiazione, è stata applaudita la squadra Optimist del Club Nautico: la barca monoposto per i giovani e giovanissimi timonieri tra i 6 e i 15 anni.



Nelle acque antistanti il porto di Marina di Carrara, quasi venti Optimist hanno fatto da corona alla Veleggiata Sociale nell'allenamento congiunto tra circoli velici in cui il Club Nautico ha ospitato le squadre agonistiche Optimist del Circolo Velico Torre del Lago Puccini e del Circolo Velico La Spezia nell'ottica della collaborazione e dello scambio tra i vari sodalizi sportivi del territorio.

Vela Derive, 29er-49er:

nel corso della premiazione, è stata citata anche la squadra 29er-49er allenata da Edoardo Campoli che arricchisce, con nella fascia d'età più alta tra i giovani, l'offerta agonista della vela del Club Nautico Marina di Carrara.

Vela altura: i prestigiosi risultati raggiunti dagli scafi d'altura di Marina di Carrara tra maggio e luglio 2021, sono valsi ad attribuire al Club Nautico Marina di Carrara l'ambito riconoscimento di World Sailing come miglior circolo velico europeo.

Ha concluso la cerimonia di premiazione, il discorso del Presidente del Club Nautico Marina di Carrara, Carlandrea Simonelli che, invitando accanto a sé Emilio Cucurnia, ha ricordato l'importanza del suo lungo mandato presidenziale che, dopo quarant'anni si è concluso lo scorso luglio 2021. Ad Emilio Cucurnia, che tutt'ora fa parte del rinnovato consiglio direttivo del Club Nautico, è stata consegnata in segno di riconoscenza e gratitudine una medaglia d'oro ricordo ed una decorata magnum commemorativa,alla presenza del sindaco di Carrara De Pasquale.