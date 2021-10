Cronaca



A Massa Carrara al via la terza edizione del 'Citizen Day' di Solvay

venerdì, 15 ottobre 2021, 20:07

Il Gruppo Solvay ha lanciato in tutto il mondo la terza edizione del Citizen Day 2021 – Together for Nature-, un’iniziativa annuale dedicata quest’anno al tema della biodiversità e che prevede l’organizzazione di numerosi eventi in collaborazione con autorità locali, associazioni del territorio, e l’impegno dei dipendenti.

Nello Stabilimento di Massa il Citizen day si è svolto nell’uliveto all’interno del Sito. Il primo incontro lo ha tenuto un biologo: ha parlato della biodiversità, sui fattori che la mettono a rischio e cosa ognuno può fare al lavoro come a casa. Un apicoltore, un ex-dipendente, è intervenuto successivamente accompagnando i presenti alla scoperta del mondo delle api e spiegando l’importanza di questo insetto nell’ecosistema, dei pericoli che lo minacciano e delle azioni intraprese per contrastarli.

I partecipanti si sono trasformati in botanici andando alla scoperta del patrimonio arboreo presente nelle aree verdi dello Stabilimento: occupano circa il 40% del Sito e vi sono contenute più di 50 specie, solo di ulivi ci sono 100 alberi. Per ogni specie è stata realizzata una scheda tecnica, con foto e caratteristiche generali, ma si è anche approfondito se sono alberi importanti per le api e il loro impatto nell’abbattimento dell’inquinamento (assorbimento di PM10, NOx, CO2 e O3). Le schede sono state appese a ogni albero per permette ai visitatori e ai dipendenti di conoscere queste informazioni e approfondire il discorso relativo alla biodiversità vegetale.

La giornata si è conclusa con una riflessione sulle possibili azioni che ognuno può compiere per difendere l’ambiente che lo circonda, sia al lavoro sia nella vita privata, dalla installazione di casine per uccelli e insetti, alla possibilità di installare arnie nelle aree verdi dello Stabilimento, oltre a un supporto all’Associazione degli apicoltori toscani per il contenimento dei pericoli che minacciano le api.

Per Solvay la biodiversità rappresenta il futuro e la tutela dell'ambiente è una priorità, declinata concretamente anche all'interno del programma Solvay One Planet, che raccoglie gli obiettivi di sostenibilità ambientale che il Gruppo Solvay vuole raggiungere entro il 2030.

In questo ambito, Solvay si è impegnata a ridurre del 30% la pressione negativa sulla biodiversità (acidificazione terrestre, eutrofizzazione delle acque, ecotossicità marina). Il percorso intrapreso da Solvay ha come riferimento il modello di economia circolare e si concretizza nell’impegno di ridurre di un terzo i suoi rifiuti industriali non recuperabili, lo smaltimento in discarica e l'incenerimento senza recupero di energia e con una riduzione del consumo di acqua dolce del 25%.