A Massa una conferenza su Alberico Cybo-Malaspina

giovedì, 21 ottobre 2021, 12:53

L'utente ha spiegato di aver ricevuto una chiamata da un numero non visibile sul telefono, da parte di una persona non ben identificata che ha chiesto di sapere quando l'utente si trovava in casa per eseguire una verifica dell'acqua all'interno dell'abitazione

giovedì, 21 ottobre 2021, 09:35

Maurizio Tognocchi, 61 anni, scomparso ieri, 20 ottobre, dopo una lunga e inesorabile malattia, che lo aveva aggredito all'improvviso e che aveva combattuto con tutte le sue forze. I funerali si terranno domani, alle 15, alla chiesa di San Sebastiano

mercoledì, 20 ottobre 2021, 15:41

Proseguono i servizi gratuiti di Nausicaa Spa per la salute e il benessere. Il Tre gli appuntamenti alla farmacia comunale "La Prada" di Avenza: il primo si svolgerà lunedì 25 ottobre alla farmacia "La Prada" di Avenza dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30

mercoledì, 20 ottobre 2021, 12:55

L’ufficio immigrazione della questura ha proceduto all’arresto obbligatorio per reingresso illegale nel territorio nazionale di un cittadino tunisino. Stamattina è altresì impegnato nell’espulsione di un cittadino marocchino, pregiudicato, arrestato nei giorni scorsi dalla locale squadra mobile per spaccio di cocaina

martedì, 19 ottobre 2021, 18:04

Il Circolo inaugura la sua sede e l'inizio ufficiale delle attività sabato 23 ottobre alle ore 17:00 in Piazza Alberica 1 a Carrara.

martedì, 19 ottobre 2021, 16:02

Sabato 30 ottobre il bellissimo castello di Lusuolo ospiterà per l'occasione i telescopi dell'associazione Astrofili Spezzini con una serata di osservazione dei corpi celesti,si potrà proseguire la serata a cena presso il ristorante Dalla Elide alla Pieve di Castevoli, potendo apprezzare la cucina della nostra terra con specifico menù degustazione...