Adm Toscana: intensa attività di controllo sui Green Pass

lunedì, 18 ottobre 2021, 10:50

176 controlli presso agenzie di scommesse, negozi di gioco, sale giochi, sale dedicate VLT/SLOT e sale bingo, 640 certificazioni Covid-19 verificate e nessuna irregolarità.

Questi i numeri del vasto piano di controlli messo in atto in tutta la Toscana dai funzionari ADM per verificare il possesso, l’autenticità e la validità del Green Pass da parte dei gestori e degli avventori di queste attività. I controlli, svolti dal 27 settembre all’8 ottobre, hanno permesso di raggiungere un indice di presidio pari al 41,60 %, atteso che nella Regione Toscana sono attivi 423 esercizi appartenenti alle sopra citate tipologie. Le verifiche hanno dato esito negativo, con gestori e giocatori regolarmente in possesso del Green Pass.

Inoltre non è stata accertata alcuna irregolarità in merito ad altre violazioni in materia di gioco. Un dato che dimostra sostanzialmente la correttezza dei gestori e l’attenta vigilanza da parte delle Istituzioni preposte, quali appunto Forze dell’ordine e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.