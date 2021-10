Andreina Ghio: un esempio di dedizione

Altri articoli in Cronaca

venerdì, 8 ottobre 2021, 17:32

Piante che crollano portandosi dietro sassi, antichi muri a secco e detriti: è la situazione in cui si sono ritrovate alcune località della montagna ieri mattina, dopo una notte di vento

venerdì, 8 ottobre 2021, 11:23

L’uomo, un 40enne di origine romena e senza fissa dimora, era stato condannato sia dal tribunale di Massa Carrara che da quello di Spezia per delitti commessi nel 2016 e nel 2017, tuttavia al momento della sentenza definitiva di condanna si era alla macchia, facendo perdere le proprie tracce

giovedì, 7 ottobre 2021, 17:42

Questa mattina, alle 11.30 circa, la centrale operativa dei vigili del fuoco di Massa Carrara è stata allertata, per la zona di Monzone, per un fungaiolo in difficoltà, che, a causa di una caduta, ha riportato una ferita a una gamba

giovedì, 7 ottobre 2021, 11:40

Sabato si presenta dai Fratelli delle Scuole Cristiane “Proverbi e, detti, modi di dire, in dialetto massese” l’opera di Mosti e Nancesi

giovedì, 7 ottobre 2021, 11:34

Le ondate di maltempo che hanno colpito nelle ultime settimane la provincia di Massa Carrara hanno fatto emergere diverse criticità nella gestione dell'emergenza e questo riguarda anche la rete elettrica al servizio dei cittadini

giovedì, 7 ottobre 2021, 10:32

Proseguono i servizi gratuiti di Nausicaa Spa per la salute e il benessere dei cittadini. Il prossimo appuntamento si svolgerà domani, venerdì 8 ottobre, alla farmacia "La Prada" di Avenza dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30