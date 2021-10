Cronaca



Arrestato romeno pregiudicato per furto e ricettazione

venerdì, 8 ottobre 2021, 11:23

Questa mattina gli agenti della polizia hanno dato esecuzione ad un ordine di carcerazione emesso dal tribunale di La Spezia a carico di un noto pluripregiudicato per delitti contro il patrimonio, attivo sul territorio apuano.

L’uomo, un quarantenne di origine romena e senza fissa dimora, era stato condannato sia dal tribunale di Massa Carrara che da quello di Spezia per delitti commessi nel 2016 e nel 2017, tuttavia al momento della sentenza definitiva di condanna si era alla macchia, facendo perdere le proprie tracce.

Gli operatori della squadra di polizia giudiziaria del commissariato di Carrara hanno avviato pertanto una intensa attività di discreta osservazione delle zone maggiormente frequentate dal soggetto, sia afferenti la sua sfera personale che le frequentazioni criminali, addivenendo in poco tempo a stringere il cerchio nella zona del centro di Carrara.

Durante la mattinata gli agenti sono riusciti a intercettarlo nei pressi di un esercizio commerciale situato sulla via Carriona e pertanto, grazie ad una operazione condotta da diversi equipaggi in borghese dislocati sul territorio, hanno proceduto alla cattura del ricercato. All’esito delle attività si è proceduto alla traduzione in carcere dell’uomo, presso la casa di reclusione di Massa, dove dovrà espiare una pena detentiva prevista per il cumulo delle diverse sentenze di condanna.